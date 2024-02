Acquista il OnePlus 10T 5G su Amazon in PROMOZIONE FOLLE

Gli smartphone non durano quanto i tanto amati cellulari Nokia. Nel caso il tuo ti abbia scocciato per i suoi continui malfunzionamenti e cerchi qualcosa di innovativo ma non vuoi spendere cifre da spavento, non perdere l’opportunità offerta su Amazon. L’incredibile Smartphone OnePlus 10T 5G è attualmente in promozione a soli 379,00€, offrendoti un risparmio significativo rispetto al suo prezzo originale.

Il OnePlus 10T è dotato della tecnologia di ricarica ultraveloce 150W SUPERVOOC Endurance Edition, questo smartphone ti consente di ottenere energia sufficiente per tutta la giornata con soli 10 minuti di carica. Inoltre, la vita utile della batteria è raddoppiata, garantendoti una durata senza precedenti, ideale per chi è sempre in movimento e non vuole restare mai senza batteria.

Il OnePlus 10T 5G è una scelta eccellente per diverse ragioni

Lo smartphone OnePlus possiede una piattaforma mobile Snapdragon 8+ Gen 1 che dona un livello superiore di velocità e fluidità. La CPU è il 10% più veloce, mentre l’intelligenza artificiale è 4 volte più rapida rispetto alle generazioni precedenti. Questo significa prestazioni eccezionali per qualsiasi attività, dalla navigazione web alla multitasking pesante.

Grazie al sistema con tripla fotocamera da 50MP, il OnePlus 10T 5G ti consente di catturare immagini nitide e stabili in ogni situazione. Il sensore premium IMX766 con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e la modalità Nightscape 2.0 ti permettono anche di scattare foto straordinarie anche in condizioni di scarsa illuminazione, garantendoti risultati professionali. Goditi un’esperienza visiva superiore con il display Fluid da 6.7″ a 120Hz FHD+. La frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e l’HDR10+ sempre attivo offrono una luminosità e una precisione cromatica senza pari, ideale per guardare film, giocare ai videogiochi o navigare sui social media.

Con 16 GB di RAM e la funzionalità Always Alive, puoi gestire il multitasking senza compromessi. Esegui fino a 30 app in background senza rallentamenti, garantendo una fluidità senza precedenti nell’utilizzo del tuo smartphone. Il gaming diventa ancora più coinvolgente grazie al GPA Frame Stabilizer e al GLC (Controllo carico GPU) del motore gaming HyperBoost. Non lasciarti sfuggire dalle mani la promo su Amazon e aggiorna il tuo smartphone con il potente e versatile OnePlus 10T 5G. Acquistalo ora e goditi prestazioni di alto livello a un prezzo incredibile.