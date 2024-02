Samsung presenta i Galaxy Book4: i notebook dotati di IA

Samsung Electronics ha sollevato il sipario sulla sua nuova serie di notebook premium, i Galaxy Book4, annunciandone la disponibilità in alcuni paesi selezionati a partire dal 26 febbraio. Questa nuova linea di computer portatili promette di offrire esperienze intelligenti e potenti, combinando prestazioni all’avanguardia, un display touchscreen vibrante e una connettività avanzata.

La serie Galaxy Book4, che include modelli come il Galaxy Book4 Ultra, il Galaxy Book4 Pro, il Galaxy Book4 Pro 360 e il Galaxy Book4 360, ha debuttato in Corea il 2 gennaio e ha già attirato l’attenzione degli utenti, superando di 1,5 volte le vendite della serie precedente, Galaxy Book3, lanciata lo scorso anno. Un boom davvero eccezionale per la Samsung.

Quali sono le novità presenti nel Samsung Galaxy Book4

TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics, ha espresso entusiasmo per l’opportunità che la serie Galaxy Book4 permette a tutti gli utenti di sperimentare l’intelligenza, la connettività e la produttività in un notebook di fascia premium. Roh ha sottolineato anche come questa nuova serie porti le prestazioni e la connettività multi-device a un livello superiore, rispondendo alle esigenze dei consumatori moderni.

Il Galaxy Book4 Ultra, top di gamma, si distingue per le potenti prestazioni hardware, grazie al nuovo processore Intel Core Ultra 9/7 e al chip Samsung Knox per una maggiore sicurezza dei dati. Ogni esperienza su Book4 Ultra e Book4 Pro è arricchita dal display touchscreen Dynamic AMOLED 2X, che regala una visione dal contrasto nitido e colori vividi, anche sotto la luce diretta del sole grazie alla particolare funzione Vision Booster e alla tecnologia antiriflesso.

La linea Galaxy Book4 continua a offrire l’esclusiva Galaxy Connected Experience, consentendo agli utenti di mantenere una stretta connessione con i loro dispositivi Samsung Galaxy. Funzionalità come Secondo Schermo e Controllo Multiplo massimizzano la produttività e la creatività, mentre il design sottile e leggero consente una trasportabilità unica considerando che si tratta pur sempre di un notebook.

La serie Samsung Galaxy Book4 sarà disponibile a partire dal 26 febbraio in mercati selezionati, tra cui l’Italia, Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti. Mancano pochissimi giorni e potremmo testare con mano le sue tanto decantate capacità.