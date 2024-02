Al Salone dell’Auto di Ginevra del 2024, uno degli eventi più attesi nel mondo dell’automobile, la rinomata casa automobilistica Microlino ha sorpreso il pubblico svelando la sua ultima creazione: la Microlino Lite. Questo nuovo modello, ispirato alla celebre BMW Isetta, è stato progettato per offrire un’opzione più accessibile per coloro che desiderano abbracciare il fascino delle microcar elettriche, mantenendo allo stesso tempo un design retro distintivo e un’elevata efficienza energetica.

La Microlino Lite è stata classificata come “quadriciclo leggero L6e“, una categoria che la rende ideale per gli spostamenti urbani. Ciò che la distingue è il suo design accattivante, caratterizzato da linee sinuose e dettagli vivaci. Questo stile audace si fonde armoniosamente con l’iconico design retrò che ha reso la Microlino standard così amata dagli appassionati di auto d’epoca.

L’arrivo di Microlino Lite

Dal punto di vista delle prestazioni, la Microlino Lite offre un’esperienza di guida agile e sostenibile, con un’autonomia simile alla sua controparte standard. Con una velocità massima limitata a 45 km/h, è perfetta per gli spostamenti in città. Inoltre, rappresenta una scelta ideale per un pubblico giovane, dato che può essere guidata a partire dai 14 anni.

Attualmente, la Microlino Lite sarà disponibile esclusivamente in Svizzera, dove l’azienda ha pianificato di introdurre un innovativo piano di leasing. Secondo questo piano, i clienti potranno accedere al veicolo all’inizio dell’estate 2024 con un canone mensile base di 149 franchi per 5.000 chilometri all’anno e una durata contrattuale di 48 mesi. Con un deposito iniziale del 25% del prezzo totale, l’acquisto diventa ancora più accessibile. In questo modo viene offerta un’opportunità interessante per coloro che desiderano un’alternativa ecologica e alla moda per muoversi in città.

Anche se i prezzi per il mercato italiano non sono ancora stati annunciati, è interessante notare che la versione standard della Microlino parte da 21.090 euro. Con l’aggiunta di opzioni più avanzate il prezzo può arrivare a 22.090 euro. Questo suggerisce che la Microlino Lite potrebbe offrire un’opzione ancora più economica per coloro che cercano un’auto elettrica urbana di classe.

In un’epoca come quella attuale in cui concetti come sostenibilità e innovazione camminano insieme nel settore automobilistico, la Microlino Lite si presenta come una proposta entusiasmante. Con il suo design accattivante, le prestazioni ecologiche e l’accessibilità economica, è pronta a conquistare le strade e i cuori di un pubblico.