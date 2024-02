Qualcomm ha una storia di innovazione nel settore delle comunicazioni, e la sua ultima creazione, il sistema Snapdragon X80 5G Modem–RF, continua questa tradizione con una serie di caratteristiche rivoluzionarie che potrebbero cambiare il volto delle reti di comunicazione globali.

Al Mobile World Congress di quest’anno, Qualcomm ha sollevato il sipario su questa nuova meraviglia tecnologica, la settima incarnazione della sua soluzione modem–antenna 5G. Ma il Snapdragon X80 è molto più di un semplice aggiornamento; è un balzo in avanti verso il futuro delle comunicazioni.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo nuovo sistema è l’integrazione di un processore AI dedicato al 5G e un’architettura pronta per il 5G–Advanced. Questo non solo promette una maggiore efficienza e velocità nelle comunicazioni, ma apre anche la strada a nuove possibilità, come il supporto per le comunicazioni satellitari NB–NTN, un exploit senza precedenti nell’ambito dei modem 5G.

Arriva il nuovo Snapdragon X80

Qualcomm, inoltre, ha introdotto un’architettura a 6 antenne progettata per gli smartphone, che promette di migliorare radicalmente le prestazioni delle comunicazioni mobili. Questo è accompagnato dalla capacità di sfruttare la “carrier aggregation 6X“, che consentirà velocità di dati ancora più elevate, portando le comunicazioni wireless a nuovi livelli di efficienza.

Inoltre, lo Snapdragon X80 offre un’estensione del raggio d’azione in mmWave basata su AI per le apparecchiature di accesso wireless fisse (CPE), aprendo la strada a una connettività più ampia e affidabile nelle reti domestiche e aziendali.

Inoltre, con un Tensor Accelerator dedicato, questo sistema è in grado di ottimizzare la velocità dei dati, ridurre la latenza e migliorare la qualità del servizio in modo senza precedenti. Questo si traduce in una maggiore copertura, una localizzazione più precisa e un’efficienza energetica migliorata, offrendo agli utenti un’esperienza di comunicazione senza pari.

Durga Malladi, senior vice president e general manager di Qualcomm Technologies, Inc., ha sottolineato l’importanza di questa innovazione, definendola fondamentale per il futuro della connettività. Il sistema nuovo Snapdragon X80 5G Modem-RF non solo consente ad OEM ed operatori di creare dispositivi all’avanguardia di nuova generazione, ma stabilisce anche un nuovo standard per le future reti 5G.