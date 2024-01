La nuova Auto Elettrica rivoluzionaria alimentata agli Ioni di Sodio

In Cina, il panorama delle auto elettriche sta subendo una rivoluzione significativa con il lancio della Yiwei 3 EV, un modello innovativo che ha ottenuto il sostegno di Volkswagen, colosso automobilistico con una quota del 50% nel Gruppo JAC. Questa vettura, presentata ufficialmente il 27 dicembre, si distingue non solo per l’influenza di un marchio globale come Volkswagen, ma anche per l’impiego di una tecnologia rivoluzionaria: le batterie agli ioni di sodio.

Tecnologia agli Ioni di Sodio: le auto elettriche del futuro

La batteria della Yiwei 3 EV è frutto della collaborazione con HiNa Battery, azienda affiliata all’Istituto di Fisica dell’Accademia delle Scienze cinese. L’utilizzo di ioni di sodio rappresenta un’innovazione significativa nel settore delle auto elettriche. Oltre alla composizione, anche la struttura a nido d’ape del modulo UE del Gruppo JAC, simile a quella delle Blade Battery di BYD, offre ulteriore supporto a questa tecnologia all’avanguardia. La partecipazione attiva di Volkswagen conferisce alla Yiwei 3 EV una base solida e riconoscimento a livello globale. La strategia è stata studiata attentamente per future distribuzioni mondiali.

L’auto Yiwei 3 EV condivide caratteristiche delle batterie agli ioni di sodio anche con un’altra creazione di JAC, la Sehol E10X. Queste batterie, con capacità di 25 kWh e densità di 120 Wh/kg, consentono una rapida ricarica dal 10% all’80% in soli 20 minuti grazie alla tecnologia di ricarica rapida 3C e 4C. Tale velocità di ricarica la rende ideale per un utilizzo urbano e compatto. La collaborazione tra Volkswagen e il Gruppo JAC, insieme alla tecnologia agli ioni di sodio, promette quindi di ridefinire gli standard di efficienza e velocità di ricarica nel settore delle auto elettriche. La presenza di HiNa Battery aggiunge una solidità scientifica e tecnologica, aprendo prospettive interessanti per il futuro della mobilità sostenibile in Cina e oltre.

A livello globale, il crescente interesse per le batterie agli ioni di sodio è evidente. Aziende come la svedese Northvolt stanno investendo in progetti per sviluppare batterie agli ioni di sodio, sottolineando il potenziale di questa tecnologia nel settore automobilistico e dell’accumulo di energia. L’obiettivo è quello di rendere le auto elettriche più efficienti e diminuire i costi di produzione, oltre che delle vetture stesse, per aumentarne la distribuzione ed implementare il mercato.