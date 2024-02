Un risparmio davvero shock è disponibile su Amazon, in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter approfittare di una occasione più unica che rara, che prevede la possibilità di acquistare un campanello senza fili da esterno, a soli 9 euro.

Il prodotto non presenta troppe caratteristiche smart, questo è importante sottolinearlo, poiché a tutti gli effetti è composto da due parti: una da posizionare all’esterno della porta, sulla cui superficie trova posto un solo pulsante fisico per il campanello vero e proprio, ed una secondaria da porre all’interno dell’abitazione. Qui troviamo la sirena, un indicatore LED (utile per capire lo stato), alcuni pulsanti fisici per la regolazione del volume, nonché comunque un microfono che mi permette di parlare con chi si trova all’altro capo.

Scoprite subito le offerte Amazon gratis che potete avere solo con il nostro canale Telegram, lo trovate indicato a questo link speciale.

Campanello wireless: uno sconto incredibile su Amazon

Disporre all’interno della propria abitazione di un campanello wireless è tutt’altro che costoso, infatti gli utenti oggi possono averlo con una spesa effettiva di soli 9,99 euro, nonostante comunque il prodotto fosse di per sé già molto economico, se considerate che il suo prezzo mediano era stato di 14,99 euro (con una riduzione del 33% del listino). Per acquistarlo vi potete collegare qui.

La distanza tra ricevitore e trasmettitore può raggiungere anche 300 metri, così da riuscire a posizionarlo praticamente ovunque si desideri, da segnalare poi che il volume massimo impostabile è di 120 dB, più che utile anche per un pubblico di anziani, con 5 livelli di volume effettivamente regolabili per riuscire a sentire perfettamente tutti i rintocchi del campanello. L’installazione è assolutamente semplificata ed alla portata di ogni utente, non sono necessari cavi aggiunti o elettricisti, bastano pochissimi passaggi per riuscire ad inserirlo alla perfezione all’interno del vostro sistema di casa, ed iniziare ad utilizzarlo senza problemi.