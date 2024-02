La nuova MG3 fa il suo debutto europeo al Salone di Ginevra 2024, portando con sé una ventata di novità nel segmento B con la sua tecnologia Hybrid+. Originariamente disponibile solo nel Regno Unito nella sua generazione precedente, questa nuova versione è pronta ad ampliare la sua presenza in tutta Europa, promettendo un’esperienza di guida avanzata e sostenibile.

MG3: l’auto del futuro arriva in Europa

Disponibile negli allestimenti Standard, Comfort e Luxury, la MG3 presenta miglioramenti significativi rispetto al modello precedente. Con dimensioni di 4.113 mm in lunghezza, 1.797 mm in larghezza e 1.502 mm in altezza, il nuovo modello offre uno spazio interno più generoso, rendendolo una proposta pratica per le esigenze quotidiane. Il bagagliaio, con una capacità di 293 litri, e il peso a vuoto di 1.285 kg, sottolineano la sua funzionalità.

All’interno, la MG3 abbraccia la tecnologia con uno schermo da 7 pollici per la strumentazione digitale e un sistema infotainment all’avanguardia. Con uno schermo touch da 10,25 pollici, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, la vettura offre un’esperienza connessa e intelligente. La presenza di funzionalità di assistenza alla guida, sensori di parcheggio e una telecamera per il parcheggio aggiungono un tocco di modernità e sicurezza.

La vera innovazione della MG3 si trova sotto il cofano, con l’introduzione della tecnologia Hybrid+. Questo powertrain ibrido combina un motore benzina quattro cilindri da 1,5 litri a ciclo Atkinson con un’unità elettrica, offrendo una potenza totale di 143 kW (194 CV). Le prestazioni vivaci, con una velocità massima di 170 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8 secondi, promettono un’esperienza di guida entusiasmante.

Design elegante e spaziosità pratica

La MG3 offre diverse modalità di funzionamento ibrido, inclusa la modalità elettrica (EV), le modalità ibrido in serie e parallelo, e la modalità “Drive and Charge” che consente di ricaricare la batteria in movimento. Con un’efficienza dichiarata di 4,4 l/100 km (WLTP) e basse emissioni di CO2 pari a 100 g/km (WLTP), la MG3 si posiziona come un’opzione efficiente e sostenibile nel panorama automobilistico europeo.

Il prezzo ufficiale non è ancora stato confermato, ma voci non ufficiali suggeriscono un prezzo di partenza intorno ai 20.000 euro, rendendo la MG3 una scelta competitiva rispetto ad altre vetture del segmento. In questo modo, la MG3 si presenta come una proposta attraente per coloro che cercano un’auto efficiente, sostenibile e accessibile, senza compromettere le prestazioni e il comfort.

Concludendo, la MG3 si presenta come un’opzione completa che coniuga tecnologia all’avanguardia, efficienza energetica e design pratico, rendendola una contender interessante nel mercato automobilistico europeo. La sua presenza a Ginevra segna l’inizio di una nuova fase per la MG3 e promette di attirare l’attenzione degli appassionati di auto attenti all’innovazione e alla sostenibilità.