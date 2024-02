Il dispositivo Energizer P28K deve il suo nome alla sua incredibile capacità di batteria, rappresentata dal numero “28K” che indica i notevoli 28.000 milliampereora (mAh) nascosti sotto la vistosa scocca. Questo valore supera addirittura i già impressionanti 18.000mAh del predecessore Power Max P18K. Presentato in anteprima al Mobile World Congress di Barcellona, il P28K è prodotto da Avenir Telecom, una società francese che ha recentemente rinnovato il contratto di licenza con il marchio Energizer fino al 2030.

La grande rivelazione del P28K Energizer

Il dispositivo si posiziona come un record nel settore mobile, garantendo un’esperienza di utilizzo senza precedenti. La batteria massiccia consente di effettuare chiamate per un incredibile periodo di 122 ore, equivalenti a cinque giorni, e di rimanere acceso in modalità standby per 94 giorni. Il pacchetto include inoltre un caricatore da 36W (nonostante la ricarica sia di 33W), permettendo di riportare il dispositivo dallo 0 al 100% in meno di un’ora e mezza, secondo le affermazioni del produttore.

L’impressionante autonomia comporta un peso significativo, letteralmente. Con 570 grammi, il P28K non è certo leggero e il suo spessore robusto di 27,8 millimetri potrebbe rappresentare una sfida per chi cerca un dispositivo più sottile e leggero. La forma robusta e il peso aggiuntivo sono compensati dalla straordinaria durata della batteria, rendendo il P28K un’opzione ideale per coloro che hanno bisogno di un dispositivo resistente e con un’autonomia eccezionale.

Sul versante delle specifiche tecniche, il P28K non offre caratteristiche all’avanguardia. Monta un processore MediaTek MT6789 (Helio G99, del 2022), 8 GB di RAM e un display LCD da 6,78 pollici con risoluzione FHD+. Pur non eccellendo in termini di potenza computazionale o caratteristiche avanzate, l’enfasi del P28K è chiaramente posta sulla durata della batteria eccezionale e sulla robustezza del design.

Prospettive di mercato

Il P28K Energizer rappresenta una scelta interessante per chi prioritizza l’autonomia e la resistenza in un dispositivo mobile, anche se il suo peso e spessore potrebbero non essere adatti a tutti gli utenti. La tecnologia di punta nella durata della batteria è evidente,p ma sarà interessante vedere come il mercato risponderà a questo approccio distintivo nel panorama degli smartphone.