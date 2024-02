Con l’attesa per l’approvazione del Piano Incentivo 2024 che si protrae fino a marzo, il mercato delle vetture elettriche in Italia ha subito un notevole rallentamento. Alcuni produttori intanto stanno però cercando di dare una spinta al settore anticipando gli incentivi, tra cui spicca MG, il rinomato marchio automobilistico cinese.

MG ha recentemente annunciato un’offerta allettante per la sua compatta MG4, che include uno sconto fino a 11.000 euro in determinate condizioni. Nel corso del mese di febbraio, l’azienda ha reso disponibile un incentivo di 11.000 euro per coloro che acquistano una MG4 con finanziamento Santander e la rottamazione di un veicolo Euro 0, 1, 2, 3 o Euro 4.

Come funziona l’incentivo MG per accedere allo sconto

Il modello MG4 Standard con batteria da 51 kWh, che ha un prezzo di listino di 30.790 euro, può essere acquistato per 19.790 euro grazie al finanziamento Super Boost e alla rottamazione di un veicolo conforme ai requisiti indicati. Questo finanziamento prevede un anticipo di 3.460 euro, 35 rate mensili da 129 euro ciascuna e una rata finale di 17.242,40 euro, con un TAN al 6,96% e un TAEG all’8,56%.

Andrea Bartolomeo, Vice Presidente di SAIC Motor Italy, ha sottolineato l’impegno di MG nel supportare il mercato delle vetture elettriche e promuovere la mobilità sostenibile. Bartolomeo ha affermato che la società offre un contributo immediato di 11.000 euro per l’acquisto di auto elettriche, senza la necessità di attendere l’entrata in vigore dell’Eco-bonus.

Inoltre, MG si appresta a introdurre soluzioni di ricarica domiciliare proprietarie presso i propri store italiani, offerte a condizioni vantaggiose per i clienti. Questo approccio olistico riflette l’impegno del brand nel supportare i clienti in tutte le fasi dell’adozione di nuove vetture sostenibili. L’iniziativa con la proposta incentivi anticipati e soluzioni di ricarica domiciliare rappresenta un passo molto importante per stimolare l’adozione maggiore delle vetture elettriche in Italia, dimostrando l’impegno del marchio verso la mobilità sostenibile e l’innovazione tecnologica.