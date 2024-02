Il OnePlus 12R Genshin Impact Edition: rivoluzione nel mondo del Gaming Mobile

Una collaborazione senza precedenti tra OnePlus e HoYoverse ha dato vita al lancio epico del OnePlus 12R Genshin Impact Edition, un dispositivo progettato appositamente per i fan incalliti di Genshin Impact. Questo smartphone in edizione speciale offre un’esperienza di gioco senza precedenti, fusa con tecnologia all’avanguardia e un design unico ispirato al personaggio di Keqing.

Con un sistema operativo personalizzato, confezione da collezione e un’esperienza di gioco rivoluzionaria, il OnePlus 12R è destinato a diventare il nuovo punto di riferimento per gli appassionati di Genshin Impact.

Al cuore di questo dispositivo c’è la rivoluzionaria tecnologia HyperRendering, integrata nella nuova piattaforma di performance Trinity Engine di OnePlus.

Questa innovazione ottimizza la GPU e il display per offrire una grafica HDR mozzafiato che trasporta i giocatori in mondi virtuali incredibili.

Lo schermo ProXDR da 1,5K e 1-120Hz, dotato di tecnologia LTPO di quarta generazione, offre una luminosità fino a 4.500 nit, garantendo un’esperienza visiva senza precedenti.

OnePlus 12R, gaming senza interruzioni

Il OnePlus 12R Genshin Impact Edition è stato reaizzato per offrire un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. Grazie alla tecnologia HyperBoost e al tuning personalizzato nel Trinity Engine, i tempi di caricamento sono ridotti al minimo.

Mentre la tecnologia HyperTouch offre un tasso di risposta al tocco fino a 1000Hz, riducendo drasticamente la latenza. In più, l’acceleratore di prestazioni della RAM-Vita risolve efficacemente i problemi di memoria, garantendo un’esperienza di gioco impeccabile.

Il OnePlus 12R Genshin Impact Edition unisce potenza e resistenza per garantire ore di gioco prolungate. Con una batteria da 5.500mAh e la ricarica rapida SUPERVOOC da 100W, il telefono offre lunghe sessioni di gioco con pochi minuti di ricarica.

La tecnologia CPU-Vita del Trinity Engine consente al telefono di adattarsi automaticamente agli scenari di gioco. Il tutto mantenendo un equilibrio ottimale tra prestazioni e consumo energetico.

Design iconico e altri dettagli

Il design unico del OnePlus 12R Genshin Impact Edition, ispirato al personaggio di Keqing, si distingue per la colorazione Electro Violet e i dettagli AG opachi decorati con motivi di pavone argentato.

L’interfaccia utente OxygenOS 14 personalizzata trasforma il telefono in un portale verso il mondo fantastico di Teyvat. La confezione regalo esclusiva completa l’esperienza offerta da questo straordinario dispositivo.

Il 12R sarà disponibile per l’acquisto in India, Europa e Nord America tramite OnePlus.com, con preordini aperti a partire dal 28 febbraio 2024.

Il dispositivo sarà acquistabile a partire da €749,00, con sconti esclusivi per i preordini e per gli studenti. Gli acquisti possono essere suddivisi in rate tramite Klarna, rendendo questo smartphone accessibile a una vasta gamma di appassionati di gaming.