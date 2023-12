L’attesissimo aggiornamento 4.3 di Genshin Impact, intitolato “Rose e Moschetti”, è pronto a fare il suo debutto il 20 dicembre 2023 su tutte le piattaforme supportate. Questo update promette di portare una valanga di novità entusiasmanti, tra cui nuovi personaggi giocabili, eventi avvincenti e tanto altro ancora. Prima di immergerci nelle anticipazioni delle nuove caratteristiche, è doveroso menzionare tre esclusivi codici promozionali che distribuiranno ben 300 Primogemme insieme ad altri bonus preziosi per arricchire l’esperienza di gioco.

I codici promozionali in questione sono i seguenti:

RS99D5LVTM6V: con 100 Primogemme insieme a 10 Minerali di potenziamento mistico;

con 100 Primogemme insieme a 10 Minerali di potenziamento mistico; UBRQC4MCT4PZ: con 100 Primogemme insieme a 5 Ingegni dell’eroe;

con 100 Primogemme insieme a 5 Ingegni dell’eroe; 8BQ9CMMVS5PM: con 100 Primogemme insieme a 50.000 Mora.

L’aggiornamento 4.3 di Genshin Impact

Nell’aggiornamento 4.3, due nuovi personaggi faranno la loro entrata trionfale nella roster di Genshin Impact: Navia e Chevreuse.

Navia, un personaggio di tipo DPS di elemento Geo, brandisce con maestria una claymore. La sua abilità in battaglia si intensifica proporzionalmente al numero di reazioni di Cristalizzazione generate dalla squadra, che sfrutta abilmente per scatenare raffiche devastanti con il suo ombrello. La sua supremazia elementale diventa evidente quando elimina i nemici con colpi di cannone potenti.

Dall’altra parte, Chevreuse si presenta come un personaggio di supporto di tipo Pyro, esperto nell’uso delle lance. La sua abilità elementale guarisce gli alleati per un breve periodo, ma il suo punto di forza risiede in una passiva unica che aumenta i danni da Pyro ed Electro subiti dagli avversari dopo una reazione di Sovraccarico, a condizione che la squadra sia composta esclusivamente da personaggi di questi due elementi.

Nei primi giorni dell’aggiornamento, i giocatori avranno l’opportunità di affrontare i banner di Navia e Kamisato Ayata. Successivamente, nella seconda fase, sarà il turno dei banner di Raiden Shogun e Yoimiya, con Chevreuse che assume il ruolo di personaggio a 4 stelle in evidenza.

La nuova missione

L’aggiornamento 4.3 non si limita solo all’arrivo di nuovi personaggi, ma introduce anche una nuova missione della storia focalizzata su Navia, insieme a due nuovi set di Manufatti. Al momento, i dettagli su questi set rimangono avvolti nel mistero, ma promettono ulteriori opzioni di personalizzazione per i giocatori. Inoltre, il sistema di Invocazione del Genio vedrà l’aggiunta di nuove carte e sfidanti, mentre le ottimizzazioni mirano a rendere il farming dei Manufatti un’esperienza più efficiente e gratificante.

Il cuore pulsante dell’aggiornamento sarà l’evento principale denominato “Roses and Muskets”. Questo evento offre ai giocatori l’opportunità di guadagnare la nuova claymore a 4 stelle chiamata “Ultimate Olverlord’s Mega Magic Sword”, insieme a materiali per potenziarla, Primogemme e altre ricompense preziose. Il coinvolgente programma dell’evento include sfide di combattimento, mini-giochi e attività varie che impegneranno i giocatori in un’avventura coinvolgente.

Ma le sorprese non finiscono qui. Altri eventi attesi nell’aggiornamento 4.3 includono il “Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp”, con combattimenti epici tra coleotteri; il “Lost Riches” che porta i giocatori in avventure subacquee alla ricerca di tesori sommersi; la “Dance of Resolution Will” caratterizzata da sfide di combattimento con regole speciali; e infine, il “Box o’ Marvels” che delizia i giocatori con ricompense giornaliere casuali.