Cos'è una TRUFFA phishing e come una in particolare svuota i CONTI

È di nuovo la volta buona per il proliferare delle truffe, purtroppo per i poveri malcapitati. Sono diverse le persone che si sono ritrovate all’improvviso in balia di un inganno incredibile, una truffa in piena regola che vuole far credere a qualcuno che una donna si sia invaghita di lui.

L’obiettivo è quello di portare la persona designata come vittima ad iscriversi ad una finta piattaforma di incontri. Verrà compilato dunque un form di iscrizione che non servirà altro che a rubare i dati personali e delle carte di credito. State quindi molto attenti e guardate in basso: c’è scritto uno dei messaggi truffa che stanno girando in questi giorni. Potrebbe servire come modello per evitare di caderci.

La nuova truffa che ruba soldi e dati, ecco come si manifesta e come funziona

“Buongiorno,

Mi scuso per questa email improvvisa. Permettimi di iniziare

dicendo che questo è un contatto insolito per me. Mi chiamo Pamela

e la mia amica mi ha dato la tua email, dicendo che dovremmo

essere nella stessa città. Oggi nella mia anima ci sono molti

enigmi e il desiderio di incontrare un uomo che li risolva. Questa è

una decisione inaspettata, ma voglio cogliere l’occasione. Spero

di fare una piacevole sorpresa. Andiamo al sodo:

Sono una donna sposata e voglio dare un po’ di varietà alla mia

vita sessuale. Perché sono pronta a tali azioni? Ho un marito e

non abbiamo rapporti sessuali. E ora lui è lontano, e la sua

assenza aumenta solo i miei desideri. A proposito, non conosco il

tuo nome, come dovrei chiamarti? Sei d’accordo a organizzare un

incontro ora? Il mio contatto è qui: EtherealEcho97.

Ti prego ancora una volta, non usare

questa email per rispondere, non deludermi. Sì, e vorrei

sottolineare che non sono tra quelli che cercano il profitto –

coprirò tutte le spese. Spero di aver suscitato il tuo interesse e

ora attenderò con impazienza la tua risposta.

Pamela Bishop“