Una TRUFFA prosciuga i conti correnti con un messaggio

Ancora una volta si parla di inganni, più che altro di una truffa molto pericolosa che sta avendo luogo ormai da giorni. L’inganno riguarda un messaggio proveniente da una donna che in realtà non esiste, tutto frutto della genialità dei truffatori.

Per rendere la situazione molto più chiara abbiamo deciso di incollare proprio in basso il messaggio in questione. Chiaramente abbiamo anche scelto di eliminare il link finale, quello che, secondo il messaggio, porterebbe al profilo del sito di incontri personale della finta ragazza.

La nuova truffa, buffa ma molto pericolosa: fate molta attenzione

“Buongiorno, sarò breve. Il mio nome Silvana Il mio amico mi ha dato la tua email e mi ha mostrato un paio di tue foto, sei molto attraente e mi ecciti.

Sono una donna sposata che fa la birichina a letto, ma mio marito è annoiato e non riesce più a soddisfarmi. Mio marito sa che non mi basta e sa che sto cercando qualcun altro, soprattutto perché è partito per lavoro per un lungo periodo di tempo, quindi puoi venire da me =). Tutto quello che voglio è stare adesso con te, perché mi ecciti e solo guardare le tue foto mi piace davvero molto. Puoi trovare tutte le informazioni su di me sul sito di incontri, dove è pubblicato il mio profilo. Il mio profilo:”

Purtroppo, come potete vedere, la truffa sembra essere stata elaborata veramente bene. Si tratta di un messaggio molto allettante, soprattutto per coloro che ne capiscono poco sul web. L’obiettivo è quello di far cliccare le persone sul link del presunto profilo della presunta ragazza, dietro la quale però, come vogliamo ricordare, si nascondono solo dei truffatori. Secondo quanto riportato, sarebbero in tanti a esserci cascati, per cui vi invitiamo a fare tanta attenzione. Non diffondete assolutamente messaggi del genere qualora vi dovessero arrivare