Con l’aumento delle segnalazioni alla polizia postale, sembra che il phishing via email stia diventando sempre più diffuso, con un numero crescente di casi anche in regioni come la Sicilia. Questa forma di frode informatica si sta manifestando attraverso una nuova tattica: avvisi falsi riguardanti lo spazio di archiviazione sul cloud.

Di recente, molte persone hanno ricevuto email ingannevoli che avvertono sull’esaurimento dello spazio di archiviazione nel cloud del destinatario.

Anche se l’email sembri autentica, in realtà è una trappola.

Cliccando sul link fornito, si rischia di essere vittime di frodi, perdendo dati importanti, accesso al proprio cloud e, potenzialmente, denaro.

Phishing: il modo di operare dei truffatori

L’email in questione avverte che lo spazio di archiviazione sul dispositivo, sia esso uno smartphone o un computer, è prossimo all’esaurimento.

Per risolvere il problema, si invita a cliccare su un link per aggiornare lo spazio di archiviazione mobile, promettendo anche 50GB di spazio gratuito. Ad ogni modo questa promessa di aggiornamento gratuito dovrebbe già destare sospetti.

Per evitare di cadere vittima di queste truffe, è importante seguire alcuni semplici consigli.

Prima di tutto, informarsi sempre e verificare attentamente la provenienza delle email, specialmente se contengono richieste di cliccare su link o fornire informazioni personali.

specialmente se contengono richieste di cliccare su link o fornire informazioni personali. Mai cliccare su link sospetti o scaricare allegati da fonti non attendibili.

o scaricare allegati da fonti non attendibili. Se si riceve un’email sospetta, è consigliabile non rispondere e non interagire con il contenuto.

E’ opportuno segnalare immediatamente il tentativo di phishing alle autorità competenti, come la polizia postale. Autorità che possono investigare ulteriormente e prendere eventuali provvedimenti contro i truffatori.

Il phishing via email è una minaccia sempre presente nell’ambiente online, e i truffatori sono costantemente alla ricerca di nuovi modi per ingannare le persone.

La consapevolezza e l’attenzione sono fondamentali per proteggersi da queste frodi. Ricordate sempre di essere cauti e prudenti quando si tratta di comunicazioni online, e di non cadere vittime di truffe che potrebbero compromettere la vostra sicurezza e privacy online.