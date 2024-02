Truffa nuova e PERICOLOSA, il tentativo di phishing svuota il conto corrente

La nuova truffa che sta sconvolgendo gli utenti continua a far paura: il messaggio effettivamente è stato in grado di creare molto caos.

Ancora una volta gli utenti purtroppo sono stati presi di sorpresa da una truffa clamorosa che starebbe girando ormai da giorni. Il tentativo di phishing sembra essere andato a buon fine in diversi casi, soprattutto ai danni di quegli utenti meno esperti sul web.

Più volte capitano situazioni del genere, al limite ma facili da evitare. Tutto quello che bisogna fare è dare attenzione ai punti necessari, quelli che servono per sgominare la truffa. Stando a quanto riportato, il messaggio sembra invitare gli utenti alla conoscenza di una bella ragazza con tanto di fotografia. L’obiettivo è attirarli su un finto sito di incontri che non farà altro che raccogliere i dati in maniera indebita.

La nuova truffa che fa credere agli utenti di essere corteggiati da una bella donna tramite e-mail

Questo in basso è il messaggio che sta girando tramite e-mail e che porta avanti la catena di questa truffa incredibile. Ecco ogni riga scritta:

“Salve, vi disturbo? Vorrei conoscerla.

Ho 31 anni e mi trovo attualmente nella vostra città per un viaggio di lavoro.

Sposata, ma per i prossimi giorni libera dagli impegni quotidiani.

Mi chiamo Iselin e desidero organizzare un incontro indimenticabile con un uomo socievole.

Sono attratta dall’idea della dissolutezza totale e sono pronta a scoprire nuove sfaccettature del piacere.

Forse ti piacerebbe unirti a me, o anche invitare un tuo amico?

Sono una donna benestante e sono pronta a coprire tutte le spese.

Creiamo insieme una serata che entrambi ricorderemo per tutta la vita.

Inviatemi un’e-mail e potremo discutere i dettagli del nostro incontro.

Attendo con ansia la vostra risposta!”

Come si può vedere il testo scritto in un italiano veramente ridicolo, sintomo che si tratta di una truffa. Molto probabilmente i malintenzionati hanno tradotto il testo in più lingue per diffonderlo in più paesi provando a rubare i dati a quanti più utenti possibile.