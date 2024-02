Al giorno d’oggi iPhone è uno degli smartphone con il maggior numero di funzionalità messe a disposizione dell’utente per rendere la sua esperienza d’uso senza alcun dubbio più godibile e fluida, alcune di queste sono piccolezze che però fanno la differenza e che tra l’altro spesso molti utenti non conoscono, scopriamo l’insieme per poter utilizzare il nostro iPhone nel modo più smart possibile.

Piccole ma importanti

Queste funzionalità quasi impercettibili fanno la differenza in molti campi, iniziamo:

Registrazione schermo con audio : Andando nelle impostazioni e cercando “Centro di controllo” potrete aggiungere la possibilità con un semplice tap di attivare l’acquisizione dello schermo semplicemente abbassando il menù a tendina da destra e poi tappando sul pulsante che apparirà.

: Andando nelle impostazioni e cercando “Centro di controllo” potrete aggiungere la possibilità con un semplice tap di attivare l’acquisizione dello schermo semplicemente abbassando il menù a tendina da destra e poi tappando sul pulsante che apparirà. Impostare timer : Per farlo senza cercare l’app apposita, potete semplicemente chiedere a Siri di farlo.

: Per farlo senza cercare l’app apposita, potete semplicemente chiedere a Siri di farlo. Ricerca Shazam : Ebbene si, iPhone ha tale opzione incorporata nel proprio software, per attivarla basterà fare gli stessi steps del primo punto.

: Ebbene si, iPhone ha tale opzione incorporata nel proprio software, per attivarla basterà fare gli stessi steps del primo punto. Foto adatte alle storie Instagram : Il sensore di iPhone scatta in 4:3 ma è possibile però preformattare le foto in 16:9, vi basterà scorrere il dito verso l’alto mentre siete nella fotocamera, poi selezionare il riquadro 4:3 e tappare su 16:9, così le foto verranno già in 16:9.

: Il sensore di iPhone scatta in 4:3 ma è possibile però preformattare le foto in 16:9, vi basterà scorrere il dito verso l’alto mentre siete nella fotocamera, poi selezionare il riquadro 4:3 e tappare su 16:9, così le foto verranno già in 16:9. Effetto “sfondo sfocato” durante le videochiamate: Apri Centro di Controllo durante una videochiamata, tocca “Effetti video”, scegli “Ritratto”.

Apri Centro di Controllo durante una videochiamata, tocca “Effetti video”, scegli “Ritratto”. Ottenere stickers da una foto: Per farlo vi basterà aprire la foto desiderata e fare un lungo tap sul soggetto da trasformare in sticker, il software lo scontornerà in automatico trasformandolo in uno sticker.

Se siete in possesso di un iPhone da poco questo è ciò che fa per voi, con queste piccolezze potrete fare un uso più smart del vostro device preferito, sono piccolezze che però rendono l’esperienza d’uso decisamente più smart e fluida, prerogativa effettivamente cardine di Apple da sempre e che caratterizza tutti i suoi device.