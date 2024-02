Il 23 febbraio a Roma ha avuto luogo l’evento Smart City Transformation Academy, una iniziativa di educazione digitale promossa da WINDTRE e focalizzata sulla Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle tecnologie digitali per la sostenibilità ambientale. Questo incontro è stato significativo in quanto ha fornito una piattaforma di apprendimento essenziale per gli amministratori locali e i funzionari delle amministrazioni pubbliche, consentendo loro di esplorare le potenzialità delle tecnologie digitali nell’ambito della sostenibilità.

Un punto cruciale per capire appieno il contesto di questo evento è il Decreto CER (Comunità Energetiche Rinnovabili e Sostenibili), emanato da Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Questo decreto, in vigore dal 24 gennaio, definisce le modalità di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili per l’autoconsumo. L’incontro è stato un’opportunità per esplorare come le autorità locali possono contribuire alla transizione ecologica, particolarmente evidenziando il ruolo attivo dei territori e delle comunità.

Guida alla transizione ecologica con WINDTRE

Nel corso della Smart City Transformation Academy, i partecipanti, tra cui sindaci e funzionari delle amministrazioni locali, hanno ricevuto un’ampia panoramica sugli strumenti e le tecniche di monitoraggio dei consumi energetici degli edifici presenti sul territorio. Questa sessione formativa è stata guidata da Toni Federico, Coordinatore del Gruppo Di Lavoro ASVIS degli SDG 7 e 13 (Energia e Clima), e Laura Lapenna, Responsabile Area Formazione FPA. I manager di WINDTRE e le aziende partner specializzate hanno contribuito all’approfondimento delle tematiche trattate.

“Le pubbliche amministrazioni locali hanno consolidato il loro ruolo in termini di responsabilità e competenza. La transizione ecologica può oggi contare sul fronte dei territori e delle comunità, soggetti spesso più attivi delle amministrazioni centrali”, sottolinea Toni Federico, evidenziando l’importanza del coinvolgimento delle comunità nella transizione verso un modello più sostenibile.

Stefania Matrone, Direttrice Transformation & Development Office di WINDTRE, ha sottolineato l’aspetto collaborativo della Transformation Academy come un percorso concreto per gli amministratori locali e i loro collaboratori. “Sono già 27 le città che hanno siglato il protocollo Smart City e che possono scambiare buone pratiche per un impatto positivo sui territori”, commenta Matrone, evidenziando la creazione di una vera e propria community per il cambiamento. Questo sottolinea l’importanza della collaborazione e dello scambio di idee tra le amministrazioni locali per affrontare le sfide ambientali e promuovere un impatto positivo a livello territoriale.

Community smart per il cambiamento

La Smart City Transformation Academy si pone come un momento chiave non solo per l’acquisizione di competenze, ma anche come un’occasione per costruire una community di cambiamento. Il suo impatto positivo è già visibile attraverso le città che hanno aderito al protocollo Smart City, dimostrando l’efficacia di un approccio collaborativo per affrontare le sfide della sostenibilità ambientale. La formazione digitale e l’educazione sono elementi fondamentali per guidare le amministrazioni locali verso un futuro più sostenibile e resiliente.