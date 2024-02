L’annuncio ufficiale potrebbe non essere ancora giunto, ma già possiamo anticipare una prima rassegna dei giochi confermati che arriveranno nel catalogo di Xbox Game Pass nel mese di marzo 2024. Cinque titoli intriganti si preparano a entrare a far parte dell’eclettica libreria del servizio di abbonamento.

Scopri i cinque titoli imperdibili!

Questa lista è ovviamente solo un assaggio, riguardando esclusivamente quei giochi che sono stati annunciati in precedenza come in arrivo su Game Pass nel corso del prossimo mese. Solitamente, la maggior parte delle novità viene svelata poco prima della loro uscita attraverso comunicazioni ufficiali. Ecco i giochi confermati per marzo 2024:

Warhammer 40.000: Boltgun – 5 marzo Lightyear Frontier – 19 marzo MLB The Show 24 – 19 marzo Diablo 4 – 28 marzo Open Roads – 28 marzo

Tra questi, Warhammer 40.000: Boltgun è già stato presentato con la seconda ondata di febbraio di Xbox Game Pass, confermando il suo arrivo all’inizio di marzo. Gli altri titoli erano stati precedentemente annunciati, alimentando l’attesa degli appassionati.

Il gioco che spicca maggiormente è senz’altro Diablo 4, il cui arrivo il 28 marzo è stato confermato durante il recente podcast di Xbox. Questa anticipazione rappresenta un momento simbolico, segnando l’entrata dei titoli di Activision Blizzard nel servizio, suscitando notevole attesa tra la community di giocatori.

Giochi di Marzo 2024 su Xbox Game Pass

Da notare che, a parte il primo, tutti gli altri giochi sono previsti nella seconda ondata di marzo 2024, rendendo ancora avvolta nel mistero la prima parte del mese, in attesa degli annunci ufficiali che sveleranno le sorprese che Game Pass ha riservato per i suoi abbonati.

Riflessione Finale: Il mese di marzo si preannuncia come un periodo ricco di emozioni per gli abbonati di Xbox Game Pass, con una lineup di giochi che promettono di soddisfare una vasta gamma di gusti e preferenze. L’anticipazione di Diablo 4 segna un passo significativo, evidenziando la crescita e l’espansione del servizio con titoli di grande risonanza. Resta solo da attendere con impazienza gli annunci ufficiali che aggiungeranno ulteriori dettagli e sorprese a questo entusiasmante mese videoludico.