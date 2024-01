Il 2024 si preannuncia come un anno cruciale per l’evoluzione delle città verso un modello sempre più intelligente, sostenibile e centrato sul cittadino. Il dibattito è stato fortemente influenzato dallo Smart City Expo World Congress, che ha identificato 10 trend tecnologici destinati a plasmare il futuro delle aree urbane in tutto il mondo.

L’evoluzione delle smart city

Un elemento centrale di questa trasformazione è l’intelligenza artificiale, che sta rivoluzionando la pianificazione urbana e i servizi. L’implementazione di sistemi AI avanzati, supportata da una spinta regolatoria come l’AI Act europeo, offre opportunità senza precedenti. Dall’ottimizzazione energetica degli edifici al monitoraggio delle discariche, l’AI diventa un alleato cruciale. Gli esperti sottolineano la necessità di adottare un approccio etico, integrando una regolamentazione rigorosa per garantire decisioni strategiche consapevoli.

Un altro elemento di grande impatto è rappresentato dai “digital twin” e dal metaverso, strumenti rivoluzionari per la pianificazione urbana. Queste tecnologie permettono di predire modelli di traffico, creare spazi urbani sostenibili e coinvolgere la comunità nella ridefinizione di interi quartieri. Le preoccupazioni sulla privacy e l’inclusività richiedono un approccio centrato sulle persone, massimizzando le potenzialità di queste innovazioni.

La smart mobility è un ulteriore cardine di questa trasformazione, con un focus particolare sulla riduzione delle emissioni di gas serra legate ai trasporti. Nel 2024, si prevedono significativi investimenti in veicoli a emissioni zero e in nuove forme di trasporto pubblico e logistica urbana a zero emissioni.

I nuovi modelli prop-tech per i conflitti urbani

La rivoluzione digitale si estende anche alla progettazione degli edifici, dove strumenti digitali e modelli di prop–tech guidano nuovi approcci. Questi sforzi mirano a creare comunità sostenibili e inclusive, migliorando la qualità della vita. L’intersezione tra tecnologia, comunità e vita quotidiana diventa quindi cruciale per il futuro degli spazi urbani.

La tecnologia ha anche un ruolo critico nei conflitti urbani. Il 2023 ha visto un aumento di conflitti nelle città, mettendo a rischio vite e infrastrutture. Nel 2024, ci si aspetta che la tecnologia, inclusi droni e guerra digitale, continuerà a giocare un ruolo chiave nei conflitti urbani, con impatti significativi sulla vita dei cittadini.

Infine, nel contesto geopolitico, le città assumeranno un ruolo centrale. Ospitando oltre la metà della popolazione mondiale, saranno decisive per affrontare sfide globali come la crisi climatica e la salvaguardia dei diritti umani.