Il CEO di Google usa più di 20 smartphone insieme, ma per quale motivo? una domanda a cui molti non sono mai stati in grado di dare una effettiva risposta, e che cerchiamo di soddisfare perfettamente all’interno di un interessante articolo di approfondimento.

Google: Chi è Sundar Pichai?

Sundar Pichai, CEO di Google e Alphabet, in una recente intervista si è soffermato su alcune delle sue abitudini per quanto riguarda il rapporto con la tecnologia ed è emerso un dettaglio a dir poco curioso. Pichai, infatti, utilizza più di 20 smartphone contemporaneamente per motivi diversi, un’abitudine piuttosto particolare se si considera quanta difficoltà gli utenti “normali” abbiano a gestire due o al massimo tre telefoni.