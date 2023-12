L’Ex CEO di Google, Eric Schmidt, di recente ha fatto delle affermazioni davvero preoccupanti, che hanno portato molte persone a riflettere sulla questione da egli messa in ballo.

L’uomo, durante un panel tenuto da Axios, ha manifestato la sua enorme preoccupazione nei confronti dell’intelligenza elettrica. Sostenendo che lo sviluppo e la crescita esponenziale di questa nuova tecnologia, potrebbe essere paragonata alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki.

Questo perché sembra che l’ applicazione dell’intelligenza artificiale attualmente non conosce limiti. Non sono state imposte alcune regole volte a disciplinare e/o controllare la crescita costante di questa tecnologia. Di conseguenza, essa potrebbe davvero provare danni irreparabili per il mondo e l’umanità intera.

Ex CEO di Google raccomanda di fare attenzione all’IA, potrebbe provocare danni catastrofici

L’ex CEO di Google, ad oggi presidente della Commissione per la Sicurezza Nazionale sull’Intelligenza Artificiale, ha affermato l’urgenza di dover ideare un piano di controllo per questa tecnologia.

In quanto, procedendo si questo passo, è possibile che l’intelligenza artificiale arrivi persino ad essere in grado di prendere decisioni autonome. Per esempio, potrebbe avere libero accesso alle armi governative, e diventare talmente potente da poter condannare l’umanità intera.

Inoltre, secondo quanto affermato da Schmidt, tutto questo potrebbe accadere nel giro di 5, massimo 10 anni. Proprio perché tale settore tecnologico sta crescendo con una rapidità tale mai vista prima.

Di conseguenza, al fine di evitare l’insorgere di scenari disastrosi, il presidente della commissione per la sicurezza Nazionale sostiene che sia fondamentale l’istituzione di un’organizzazione non governativa. Quest’ultima avrà il compito di fornire informazioni accurate ai politici, allo scopo di aiutarli a prendere decisioni per quanto riguarda l”IA.

