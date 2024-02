Al momento, uno degli operatori telefonici più vantaggiosi è ho. Mobile, un noto operatore virtuale affiliato a Vodafone, che ha lanciato una nuova e invitante iniziativa dedicata ai nuovi clienti che optano per la portabilità del loro numero.

L’iniziativa propone una ricarica gratuita del valore di 5 euro per coloro che attivano una nuova SIM ho. Mobile tramite il canale online, fino al 29 febbraio, salvo ulteriori aggiornamenti. L’importo della ricarica verrà accreditato automaticamente entro 24 ore dal primo rinnovo mensile successivo all’attivazione, a condizione che il cliente abbia inserito il codice promozionale designato durante l’acquisto online.

Per ottenere il bonus della ricarica, i nuovi clienti devono inserire l’hashtag #valentinho5 nel campo dedicato ai codici promozionali durante la registrazione sul sito dell’operatore virtuale. La promozione è limitata nel tempo. Iniziata l’11 febbraio in vista di San Valentino, potrà essere attivata fino al 29 febbraio.

I super vantaggi di ho. Mobile

Se un cliente decide di cambiare offerta prima del primo rinnovo mensile, la ricarica omaggio da 5 euro sarà posticipata fino al primo rinnovo mensile successivo alla modifica dell’offerta. Lo stesso principio si applica nel caso in cui il cliente esaurisca i dati inclusi nella sua offerta prima del rinnovo e attivi opzioni aggiuntive per continuare a navigare: l’addebito della ricarica omaggio verrà posticipato di conseguenza.

Dunque, il bonus della ricarica da 5 euro è garantito al primo effettivo rinnovo mensile, indipendentemente da eventuali ritardi o cambiamenti nelle offerte. È importante notare che la ricarica omaggio offerta da ho. Mobile non influenzerà la durata della SIM, che verrà disattivata automaticamente secondo la politica di ho. Mobile dopo 12 mesi dall’ultima ricarica a pagamento.

Questa è un’offerta da non perdere per coloro che intendono cambiare operatore, ottenendo subito un vantaggio tangibile. È possibile che ho. Mobile abbia in serbo ulteriori sorprese. Quindi, per rimanere aggiornati sulle ultime novità, e non perdere nessuna occasione preziosa è consigliabile continuare a monitorare il sito web ufficiale dell’operatore telefonico virtuale. Nel frattempo vi ricordiamo che per ricevere la ricarica omaggio c’è tempo fino al 29 febbraio. Avete a vostra disposizione solo pochi giorni per accaparrarvi questa fantastica offerta e scegliere la convenienza senza rinunciare alla qualità del servizio.