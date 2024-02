Very Mobile, l’operatore telefonico virtuale, offre ai suoi utenti una serie di tariffe davvero vantaggiose, che di solito si aggirano al di sotto dei 10€. Se avete intenzione di cambiare gestore, Very Mobile potrebbe essere la scelta più adatta per le esigenze di tutti gli utenti che ricercano promozioni convenienti, ma anche ricche di dati e che non rinunciano alla qualità dei servizi erogati. Ricordiamo però che le tariffe coinvolte nella promozione variano a seconda dell’operatore di provenienza.

Le tariffe proposte da Very Mobile per i nuovi utenti

Per coloro che provengono da Iliad, CoopVoce, Fastweb, PosteMobile e altri operatori virtuali, sono disponibili le seguenti offerte:

Very 5 , 99 : minuti e SMS illimitati, 150 GB di traffico dati in 4G a 5 , 99€ al mese;

, : minuti e SMS illimitati, di traffico dati in a , al mese; Very 6 , 99 : minuti e SMS illimitati, 200 GB di traffico dati in 4G a 6 , 99€ al mese;

, : minuti e SMS illimitati, di traffico dati in a , al mese; Very 7 , 99 : minuti e SMS illimitati, 250 GB di traffico dati in 4G a 7 , 99€ al mese;

, : minuti e SMS illimitati, di traffico dati in a , al mese; Very 9,99: minuti e SMS illimitati, 320 GB di traffico dati in 4G a 9,99€ al mese.

Per coloro che invece provengono da TIM, KenaMobile, Vodafone, ho.Mobile, WindTre e Spusu, sono disponibili le seguenti offerte:

Very 12 , 99 : minuti e SMS illimitati, 250 GB di traffico dati in 4G a 12 , 99€ al mese;

, : minuti e SMS illimitati, di traffico dati in a , al mese; Very 13,99: minuti e SMS illimitati, 320 GB di traffico dati in 4G a 13,99€ al mese.

Il costo di attivazione per tutte le offerte di Very Mobile, quando si richiede la portabilità, è gratuito sia online che nei punti vendita. Anche se, al momento della sottoscrizione dell’offerta, sarà comunque necessario pagare il canone del primo mese (a seconda dell’offerta scelta), mentre il secondo mese sarà gratuito.

È importante notare che attivando la ricarica automatica è possibile ricevere ulteriori 100 GB, mentre con l’opzione credito residuo si otterranno 50 GB in più che si andranno ad aggiungere a quelli compresi nell’offerta scelta. Ad esempio, con la promo Very 6,99 oltre ai dati standard, selezionando l’opzione per la ricarica automatica sarà possibile ottenere in totale200 GB di traffico dati per Internet.

Per ulteriori informazioni, consigliamo di consultare il sito ufficiale di Very Mobile, in particolare la sezione relativa alla trasparenza tariffaria, dove è possibile trovare il prospetto informativo e la sintesi contrattuale di ciascuna offerta.