Una vera e propria offerta pazza vi attende direttamente su Amazon in questi giorni, poiché potete pensare di mettere le mani su un HUB USB 7-in-1 veramente economico, si tratta di uno splitter USB 3.0, meglio definito come adattatore multiporta, scontato per poco tempo del 50%.

Il dispositivo è caratterizzato prima di tutto da dimensioni estremamente ridotte, poiché raggiunge 21,1 x 11 x 2,3 centimetri, con un peso di soli 100 grammi, atte a favorire il trasporto ed il tranquillo utilizzo in mobilità. Sulla superficie si trovano moltissimi connettori differenti, capaci di renderlo particolarmente versatile, da un lato spiccano HDMI, VGA (la vecchia porta per i monitor, per intenderci) e una USB 3.0. Dall’altro, invece, ecco arrivare una USB-C 3.0, un jack da 3,5mm per le cuffie, nonchè slot MicroSD/SD, per il collegamento di una memoria esterna.

HUB USB 7-in-1 super economico su Amazon

L’HUB USB di cui vi stiamo parlando nell’articolo avrebbe un prezzo di listino di 39 euro, una cifra che a prima vista potrebbe apparire come elevata, ma che risulta completamente dimezzata del 50% grazie alla promozione che Amazon ha pensato per i consumatori, infatti è possibile applicare un coupon in pagina, così da riuscire a spendere solamente 20 euro circa.

I punti di forza di un prodotto di questo tipo sono tantissimi, risulta essere ideale ad esempio per gli utenti che lo vogliono utilizzare con un tablet o uno smartphone, così da portare dati e contenuti sullo stesso, senza doversi inventare accrocchi particolari o unici nel loro genere. Il trasferimento dati raggiunge tranquillamente i 5GBps, grazie alle tecnologie di ultima generazione, mentre l’uscita HDMI può essere utilizzata per una trasmissione anche in 4K a 30hz, con la VGA che invece si ferma a 1920 x 1080p a 60Hz, a prescindere dalle fonti collegate.