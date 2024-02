WhatsApp, l’app di messaggistica di proprietà di Meta, di recente ha annunciato l’introduzione di nuove funzionalità progettate per agevolare la condivisione di informazioni all’interno delle conversazioni.

Queste nuove opzioni mirano a rendere più semplice per gli utenti creare e condividere elenchi, piani e altri contenuti testuali.

Tra le nuove funzionalità introdotte vi è il supporto per elenchi puntati, numerati e l’aggiunta di virgolette per evidenziare parti importanti del testo.

Questi strumenti permettono agli utenti di organizzare le loro conversazioni in modo più strutturato e chiaro. Facilitando la comprensione e la condivisione di informazioni specifiche.

WhatsApp: utilizzo intuitivo ispirato agli editor di testo tradizionali

Queste nuove funzionalità arrivano in un momento in cui WhatsApp si prepara ad aggiungere il supporto per app di chat di terze parti. Come richiesto dal Digital Markets Act dell’Unione Europea.

L’accesso a queste nuove funzionalità è stato progettato per essere intuitivo, ispirandosi all’esperienza degli utenti con editor di testo tradizionali come Google Docs.

La creazione di elenchi puntati avviene tramite l’inserimento di un trattino seguito da uno spazio .

avviene tramite l’inserimento di un . Per gli elenchi numerati si utilizza un numero seguito da uno spazio .

si utilizza un . Le virgolette possono essere aggiunte utilizzando il simbolo della freccia verso destra (>) seguito da uno spazio .

possono essere aggiunte utilizzando il . E’ possibile inserire del testo formattato come codice in linea utilizzando il simbolo dell’accento (`) prima e dopo il testo selezionato.

Questo aggiornamento si inserisce in un contesto più ampio di evoluzione delle piattaforme di messaggistica. Con l’obiettivo di migliorare l’esperienza degli utenti e rimanere conformi alle normative vigenti.

In sintesi, le nuove funzionalità introdotte da WhatsApp rappresentano un passo avanti significativo nella facilitazione della condivisione di contenuti all’interno delle conversazioni di testo.

Con strumenti intuitivi e familiari agli utenti, l’app punta a migliorare l’organizzazione e la chiarezza delle comunicazioni. Offrendo un’esperienza più ricca e funzionale agli utenti di tutto il mondo.