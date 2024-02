OPPO: innovazioni AI e nuovi piani per l’espansione in Europa

OPPO, una delle aziende di punta nel campo degli smart device, ha recentemente annunciato i suoi piani ambiziosi per consolidare la sua presenza nei mercati europei nel corso del 2024. Questo annuncio arriva in concomitanza con il 20º anniversario dell’azienda e il settimo anno della sua attività in Europa.

Fin dal lancio della serie innovativa Find X nel 2018, l’azienda ha rapidamente guadagnato una posizione di rilievo nei mercati europei, stabilendo un solido legame con i consumatori locali e consolidando partnership prestigiose con eventi come Wimbledon, Roland-Garros, la UEFA Champions League e Paris Photo.

Le interessanti novità di OPPO

1 su 3

Bingo Liu, CEO di OPPO Europe, ha sottolineato l’importanza strategica dell’Europa per l’azienda, ribadendo l’impegno dell’Azienda nel fornire ai consumatori europei prodotti all’avanguardia e una gamma sempre più ampia di scelte nel settore degli smart device.

Un passo significativo verso la solidificazione della presenza di OPPO in Europa è stata la firma di un accordo globale di cross patent licensing con Nokia il 24 gennaio 2024, che include brevetti essenziali per gli standard nel 5G e altre tecnologie di comunicazione cellulare. Tale accordo evidenzia l’impegno a lungo termine dell’azienda nei confronti del mercato europeo, assicurando la disponibilità diffusa dei loro prodotti.

Il continuo successo di OPPO nei mercati globali è evidenziato dai dati di Canalys, che confermano la posizione dell’azienda come il quarto marchio di smartphone più grande al mondo nel 2023, con una quota di mercato del 9% e oltre 100 milioni di spedizioni di smartphone. Gli utenti attivi mensili globali di OPPO hanno superato i 600 milioni in oltre 60 paesi e regioni nel 2023, dimostrando l’ampia portata e l’influenza dell’azienda a livello mondiale.

Un aspetto cruciale della strategia di OPPO per il 2024 è l’adozione diffusa dell’intelligenza artificiale nei suoi prodotti. L’OPPO AI Center, istituito il 20 febbraio, servirà da centro di eccellenza per la ricerca e lo sviluppo nell’ambito dell’AI, con l’obiettivo di portare i vantaggi dell’intelligenza artificiale a tutti gli utenti.

I nuovi Air Glass 3

Tra le nuove tecnologie presentate da OPPO, in occasione del MWC 2024, vi è il prototipo degli OPPO Air Glass 3, una nuova generazione di occhiali per la realtà assistita che integrano funzionalità avanzate di intelligenza artificiale. Con un design leggero e una serie di caratteristiche innovative, gli OPPO Air Glass 3 offrono agli utenti un’esperienza immersiva e interattiva, sfruttando le potenzialità dell’AI per migliorare la loro utilità quotidiana.

Inoltre, OPPO sta collaborando con partner strategici come il gruppo Telefónica e aziende come AlpsenTek e Qualcomm per sviluppare soluzioni avanzate basate sull’AI, che promettono di rivoluzionare settori come la fotografia mobile e l’acquisizione di video ad alta velocità. L’impegno di OPPO riflette la sua posizione di leader nell’innovazione tecnologica e l’adozione proattiva dell’intelligenza artificiale per migliorare le esperienze degli utenti.