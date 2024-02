Comet non ha pietà di Amazon, lista segreta di OFFERTE gratis

Comet riesce a dominare senza problemi. L’ultimo volantino, quello che terminerà verso la fine di questo mese di febbraio, sta tenendo tutti a bada tra gli altri grandi magazzini. Le offerte riguardano l’elettronica di consumo tra cui ci sono gli smartphone, televisioni, computer, elettrodomestici e molto altro ancora.

In basso si può dare un’occhiata rapida al volantino che risulta ben fornito ma bisogna fare presto visto che manca solo un giorno alla fine.

Comet continua a distruggere la concorrenza con il suo nuovo volantino, ecco cosa c’è all’interno

Qui in alto ci sono tutte le foto che raffigurano le pagine del volantino di Comet, quello lanciato a metà febbraio. Oltre ai prodotti disponibili in prima pagina, ce ne sono molti altri davvero convenienti, sia per il prezzo che per la qualità che dimostrano. D’altronde non c’è mai stato alcun dubbio: ogni offerta promossa da questo gruppo è sempre stata accettata dal pubblico in quanto di qualità e piena di convenienza.

Adesso bisognava fare qualcosa di più ed è stato fatto, anche a dispetto di Euronics, Expert e tanti altri gruppi in grado di fare la voce grossa. Già dalla prima pagina si capisce chiaramente che l’intenzione è quella di stupire, siccome viene promosso uno smartphone di grandissimo livello all’interno della sua fascia di prezzo. Stiamo parlando del nuovo Xiaomi Redmi Note 13, un dispositivo dotato di tripla fotocamera e uno schermo molto ampio, peraltro anche di una grande batteria da 5000 mAh. Il prezzo in questo caso è di soli 249 €.

Gli smartphone cinesi sono davvero tanti come si può notare tra le pagine del catalogo di Comet, ma ci sono anche altri prodotti. Innanzitutto si parte anche con gli iPhone, tra i quali è disponibile il nuovo 15 nella versione da 128 giga che arriva in più colorazioni con un prezzo di 829 €, dunque scontato rispetto al listino.