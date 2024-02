Nel panorama sempre più competitivo dei dispositivi tecnologici, il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, di recente ha rivelato i piani per un innovativo bracciale in grado di “leggere il pensiero”.

Questo annuncio arriva in seguito al lancio dell’Apple Vision Pro, che ha sicuramente attirato l’attenzione del CEO di Meta. Portandolo a recensire il visore rivale pochi giorni dopo il suo debutto sul mercato.

L’idea di questo bracciale futuristico affonda le sue radici nel 2019, quando Facebook ha acquisito la startup newyorkese CTRL Labs.

Quest’ultima stava lavorando da tempo a un bracciale in grado di tracciare il movimento delle dita. L’obiettivo dietro questo dispositivo è quello di catturare i segnali elettrici dei neuroni diretti al polso e alle dita utilizzando la tecnica dell’elettromiografia (EMG).

Mark Zuckerberg e il salto di qualità nel tracciamento dei movimenti

Ciò che rende il nuovo sistema ideato da Zuckerberg così innovativo rispetto ai metodi di tracciamento attuali è la sua potenziale latenza negativa e la sua precisione assoluta. Persino con micro-movimenti delle dita e indipendentemente dalle condizioni ambientali. Questo rappresenta un notevole progresso rispetto ai dispositivi tradizionali, come Apple Vision Pro e Meta Quest, che si affidano a sensori esterni per il tracciamento dei movimenti.

Oltre alla possibilità di rivoluzionare l’interazione con la tecnologia, il bracciale “lettore di pensieri” potrebbe trovare applicazioni in molteplici settori.

Settori che vanno dal gaming alla medicina, dalla comunicazione alla sicurezza. La possibilità di digitare su una tastiera virtuale diventa ancor più promettente con una tecnologia del genere.

Sfide e prospettive future

Vi è però un lato negativo da considerare. È infatti necessario disporre anche del dispositivo aggiuntivo da indossare e ricaricare.

In più vi è anche la questione estetica relativa alle dimensioni. Le prospettive di utilizzo del bracciale, però, vanno ben oltre quelle dei visori VR e potrebbero includere anche funzionalità di display e fotocamera, rendendolo simile a uno smartwatch. Mentre non ci sono ancora date di lancio ufficiali, è probabile che vedremo diverse versioni del bracciale. Ciò avverrà forse tra il 2025 e il 2027, in concomitanza con altri prodotti Meta come Meta Quest, AR Glass o altre innovazioni in corso di sviluppo.