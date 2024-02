Comet ha DISTRUTTO Amazon, centinaia di offerte all'80% di sconto

Sono colossali gli sconti che si stanno vedendo ultimamente tra i grandi magazzini, quelli che ogni giorno si danno battaglia. Le aziende sanno benissimo quale sia il volere degli utenti ed è per tale motivazione che ogni nuovo volantino mette in mostra sconti di tutto rispetto. Prendendo spunto dalle scorse volte, si procede col lanciare l’elettronica provando a raggiungere il minimo storico, non sempre possibile. Quando però si opta per uno dei grandi magazzini di Comet, il minimo storico si raggiunge eccome.

Ovviamente la categoria predominante è quella della tecnologia in generale con smartphone, computer, televisioni e anche tantissimi elettrodomestici. Tutto ciò è chiaramente visibile sul sito ufficiale di Comet ma anche sull’ultimo volantino che è stato pubblicato. Le varie agevolazioni poi risultano sempre disponibili, come ad esempio la garanzia, la rateizzazione e molto altro.

In basso potete dare un’occhiata al volantino completo con le immagini e i prezzi, ma ci sono anche degli esempi spiegati nel dettaglio.

Comet ha lanciato il suo nuovo volantino che non ha eguali, ecco il contenuto

La prima pagina del volantino denominato “Effetto Tech” mette subito in mostra dei pezzi da novanta. Il primo è lo smartphone Xiaomi Redmi Note 13, un dispositivo che sembra un top di gamma e che con le sue tre fotocamere offre una multimedialità completa. Il prezzo è di 249 € ma le quantità sono limitate, per cui conviene affrettarsi.

La stessa cosa vale per la smart TV Crystal UHD di Samsung, quella da 55″ in 4K che costa solo 449 €. Andando più in profondità, non mancano i nuovi dispositivi della gamma Galaxy, sia per quanto riguarda gli S24 che per quanto riguarda i pieghevoli, con lo Z Fold5 in bella mostra a 1899 €. Dal lato Samsung, c’è spazio anche per altri smartphone come ad esempio per il Galaxy S23 che costa solo 749 € nella versione da 256 giga e 679 € nella versione da 128 giga.