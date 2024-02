Lidl scopre la TECNOLOGIA, ecco le offerte che distruggono Amazon

È sempre semplice per un’azienda come Lidl riuscire a imporre il proprio ritmo a tutti gli altri supermercati. Dopo aver visto l’ultimo volantino, è arrivato quello nuovo che include al suo interno degli sconti nuovi.

Come si può notare in basso, le immagini parlano chiaro: ci sono sconti sia sui prodotti alimentari che su quelli relativi al mondo dell’elettronica.

Lidl vuole dare di più: ecco cosa c’è nel nuovo volantino destinato agli utenti

Come già preannunciato, qui in alto c’è il volantino per intero, quel catalogo che tutti possono trovare fuori dai punti vendita. Oltre a questo però ci sono i prezzi anche sul sito ufficiale, ma non tutti. Proprio per questo oggi è il momento di parlare di quei prodotti esclusivi, i quali sono molto spesso nei pensieri degli utenti. Lidl riesce a proporli con prezzi molto più bassi rispetto a quelli della concorrenza, come si può vedere nelle righe seguenti.

Partendo infatti proprio dalle prime pagine della parte dedicata alla casa e a qualche pezzo di elettronica, si vede la grande qualità. Lidl concede a tutti la possibilità di acquistare ad esempio un prodotto utilissimo in cucina, soprattutto nella preparazione dei dolci. Stiamo parlando di uno sbattitore elettrico, uno di quelli a doppia frusta che arriva in questo caso con un prezzo di 24,99 €.

Ovviamente non finisce qui, visto che c’è anche un altro prodotto molto bramato in cucina, ovvero una friggitrice ad aria di ultima generazione. Questa, disponibile con una capienza pari a 4 litri, consente di cuocere i cibi in maniera più sana e soprattutto rapida, grazie ai molteplici programmi disponibili. Il suo prezzo oggi equivale a 49,99 €. In entrambi i casi c’è una garanzia davvero eccezionale: Lidl concede a tutti la possibilità di averla per ben tre anni.

Lidl rispetto dunque le aspettative restando peraltro il supermercato più frequentato in assoluto dagli utenti italiani.