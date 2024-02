Oggi si è raggiunto nel mondo importanti numeri di vendite auto, sono stati creati molti produttori. Per far fronte alla richiesta del mercato e avere a disposizione quasi in maniera istantanea i materiali e i componenti per assemblare un autovettura molti di questi produttori collaborano con varie fabbriche sparse nel mondo. La maggior parte del materiale però è prodotto in Cina, dove ad insaputa del produttore auto, si hanno forti tassi di schiavizzazione di persone dentro queste fabbriche. Molte auto quindi che montano questi componenti prodotti in Cina hanno ottenuto il blocco doganale. A causa delle leggi che riguardano proprio il divieto di montaggio di componenti prodotti da persone sottopagate.

Cosa è successo alle auto bloccate nella dogana statunitense e quante sono

Negli USA vigono delle leggi che mirano proprio sullo schiavismo. Durante i controlli doganali vennero bloccate migliaia di auto di marchi molto famosi come Audi, Bentley e Porsche proprio perchè i veicoli hanno un componente elettronico prodotto in Cina. Per questo problema il gruppo Volkswagen ha dovuto ritardare in maniera rilevante i tempi di consegna, molto probabilmente alla fine del mese di marzo. Questo cambio di programma è causato dalla sostituzione di questo componente con uno che rispetta le leggi statunitensi. Anche se la sostituzione su molti modelli è quasi istantanea, alcuni però potrebbero richiedere delle ore di lavoro.

Questo lavoro quindi riguarda all’incirca 1000 auto sportive dei marchi citati prima. Volkswagen comunque non era a conoscenza del problema fin quando il fornitore del materiale non ha avvisato del problema. L’azienda tedesca siccome prende molto sul serio i diritti umani ha affermato “Non appena abbiamo ricevuto informazioni sulle accuse riguardanti uno dei nostri subfornitori, abbiamo indagato sulla questione. Chiariremo i fatti e poi adotteremo le misure appropriate. Ciò può includere anche la risoluzione di un rapporto con il fornitore se le nostre indagini confermassero gravi violazioni”. Il problema dello sfruttamento è situato nello Xinjiang, una regione della cin. La causa del blocco doganale delle auto è dipeso dal fatto che gli USA hanno vietato l’importazione da questa regione.