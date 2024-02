Pagani Automobili ha presentato la Huayra R Evo, una vettura a cielo aperto pensata per rappresentare l’apice del programma Arte in Pista. Grazie ad un rinnovato stile artistico e una dinamica del veicolo orientata alle performance, questa supercar è una delle più entusiasmanti ed estreme realizzate dal marchio.

Il programma Arte in Pista nasce nel 2021 ed è dedicato a tutti i possessori di Zonda R, Zonda Revolución e chiaramente questa nuova Huayra R Evo. Attraverso un fitto calendario di appuntamenti, è possibile vivere esperienze uniche per vivere la propria vettura in pista e spingerla al massimo.

A rendere il tutto ancora più esclusivo sono le location scelte per Arte in Pista. Gli appuntamenti si tengono sui circuiti FIA più importanti del mondo, dove i piloti impegnati in varie categorie motoristiche si sfidano ogni weekend di gara. I partecipanti potranno godere di una formazione dedicata per imparare a conoscere e gestire la propria vettura. Inoltre, sarà possibile avre sessioni private con fisioterapisti e nutrizionisti per vivere appieno il mondo del motorsport.

Pagani Automobili ha presentato la nuovissima Huayra R Evo, la supercar farà parte del programma Arte in Pista

Lo stesso Horacio Pagani, Fondatore e Chief Designer di Pagani Automobili, ha confermato che la Huayra R Evo è in grado di spostare l’asticella delle prestazioni. Inoltre, l’incremento di performance avviene senza dimenticare il valore estetico che in una supercar deve procedere di pari passo con l’incremento prestazionale.

Le forme e le linee sono ispirate dalle vetture da competizione come le Formula Indy o le vetture storiche che hanno corso a Le Mans. Inoltre, la scelta di avere una “codalunga” è un chiaro riferimento alla volontà di avere le massime prestazioni in pista.

L’areodinamica è studiata nei minimi particolari per offrire il massimo carico e, di conseguenza, la massima aderenza agli pneumatici Pirelli P Zero Slick. La potenza di certo non manca, grazie ad un propulsore Pagani V12-R Evo. Il motore a combustione interna è in grado di sprigionare 900 CV con una coppia massima di 770 Nm.