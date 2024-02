Sappiamo tutti che Apple porta sempre attenzione nell’introdurre delle app, nell’App Store nei dispositivi Apple. Fa mille controlli per permettere all’utente una navigazione, istallazione e un uso sicuro di questi dispositivi. Però è successo un “disastro” nell’App Store, perchè e stata data l’approvazione dalla grande mela di un app maligna.

Buco nella sicurezza Apple, ecco cosa sta succedendo

Sui sistemi Android si parla di molte app infette e illegali che vengono approvate nello store. Ma quest’occasione la falla nella sicurezza la avuta Apple. Il colosso della Silicon Valley ha permesso ad un app, che attraverso vari raggiri della sicurezza Apple, di essere pubblicata sullo store. Apple purtroppo non poteva prevedere questa situazione. Addirittura quest’app diventò molto ricercata dai vari utenti, da superare addirittura Netflix. Secondo le prime analisi dell’app comunque questa applicazione non contiene malware nascosti. Ma qualcuno ha definito Kimi come un app di una pericolosità rilevante. Quest’ultima non doveva essere pubblicata sui dispositivi Apple, perchè ha raggirato i sitemi di controllo come detto precedentemente, però è stata pubblicata nel settembre scorso sull’App Store dei dispositivi. Entrando così in top dieci delle app più scaricate di categoria entertaiment. Quest’ultima prende il nome di Kimi.

L’app ha lo scopo di testare la vista, ma i test oculistici con Kimi si svolgono durante la visione di film e serie tv gratuite, prese però da piattaforme streaming a pagamento. Quest’app all’apparenza sembrava utile per l’uso ma utilizzandola prende la funzione come app di streaming illegale. Infatti durante l’accesso si veniva accolti con una schermata molto semplice che si focalizzava direttamente sull’obbiettivo, trasmettendo qualunque cosa fosse in onda in quel periodo. La qualità di trasmissione non era comunque eccelse e si capiva chiaramente che stava trasmettendo illegalmente ma era abbastanza buona da soddisfare la richiesta degli utenti che volevano godersi semplicemente un film per passare un po’ di tempo. Secondo la dichiarazione di The Verge comunque appena Apple ha scoperto questa falla ha subito cancellato Kimi.