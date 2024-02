Xiaomi presenta la Serie 14 e il Pad 6S Pro 12.4 al MWC 2024

Il palcoscenico del Mobile World Congress 2024 a Barcellona è stato illuminato da Xiaomi, un colosso globale noto per la sua incessante ricerca di innovazione nel settore tecnologico. L’azienda ha dato vita a un evento epico presentando la sua ultimissima serie di smartphone di punta, la Xiaomi 14 Series, e il rivoluzionario Pad 6S Pro 12.4, segnando un altro importante passo avanti nella sua missione di offrire esperienze straordinarie agli utenti di tutto il mondo.

L’innovativa gamma di smartphone flagship

La Serie Xiaomi 14 è stata il fulcro dell’evento, evidenziando una collaborazione senza precedenti con Leica nel campo dell’imaging mobile. Questa ha portato all’introduzione delle ottiche Leica Summilux, ridefinendo gli standard di qualità nell’industria fotografica mobile e confermando la leadership della società nell’innovazione a tutto tondo.

Lo Xiaomi 14 Ultra ha rubato la scena con un design innovativo ispirato alle fotocamere tradizionali e una costruzione robusta che include il telaio Guardian Structure e una finitura in pelle vegana nano-tecnologica. Il display AMOLED C8 WQHD+ da 6,73” offre un’esperienza visiva coinvolgente, mentre la configurazione a quattro fotocamere, supportata da ottiche Leica e un sensore da 50MP, consente la cattura di immagini e video di alta qualità, inclusi video 8K a 30fps. Le funzionalità avanzate come la modalità Movie e il kit fotografico aggiuntivo vanno poi a soddisfare le esigenze sia dei professionisti che degli appassionati di fotografia e video.

Il Xiaomi 14, modello base è dotato di una configurazione a tre fotocamere con obiettivi Leica Summilux e dona una versatilità eccezionale nelle riprese, coprendo un’ampia gamma di focali da 14mm a 75mm. Lo schermo CrystalRes AMOLED 1.5K da 6,36” propone una qualità visiva straordinaria, mentre la frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120Hz assicura un’esperienza visiva fluida in qualsiasi scenario.

Entrambi i modelli sono alimentati dalla potente piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3 che offre prestazioni superiori e una maggiore efficienza energetica rispetto alle versioni precedenti. La serie Xiaomi 14 è dotata di tecnologia di raffreddamento all’avanguardia con il sistema Xiaomi IceLoop che garantisce prestazioni ottimali anche durante le attività più impegnative come la registrazione video e i giochi intensivi.

Xiaomi HyperOS: il sistema operativo intelligente

Xiaomi ha introdotto anche il suo sistema operativo all’avanguardia, Xiaomi HyperOS, che si inserisce nell’ecosistema “Human X Car X Home“, focalizzato su un refactoring completo, una connettività avanzata tra dispositivi, un’intelligenza proattiva e una sicurezza completa. Questo sistema consente una gestione ottimizzata dei file e della memoria, un’interfaccia utente rinnovata e una perfetta integrazione tra dispositivi, garantendo un’esperienza utente senza pari.

Il Tablet Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 e altre novità

La società ha anche presentato il Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, un tablet progettato per permettere un utilizzo avanzato e una maggiore produttività. Dotato di un display straordinario da 12,4 pollici con risoluzione 3K e refresh rate di 144Hz, offre una qualità visiva eccezionale, rendendolo ideale per una vasta gamma di attività. Con una batteria di lunga durata da 10.000mAh e la tecnologia di ricarica ultraveloce HyperCharge da 120W, il dispositivo è sempre pronto all’uso, garantendo lunghe sessioni di lavoro o intrattenimento senza interruzioni.

Inoltre, Xiaomi ha introdotto una serie di funzionalità innovative per migliorare ulteriormente l’esperienza utente, come la funzione Home Screen+, che consente di interagire direttamente con gli smartphone dall’interfaccia del tablet, e la collaborazione cross-device che semplifica la condivisione di contenuti tra dispositivi. La modalità Director nell’app Fotocamera trasforma il tablet in uno strumento di monitoraggio professionale collegato allo smartphone, perfetto per catturare momenti di alta qualità con facilità.

Infine, la nuova Xiaomi Focus Pen regala un’esperienza di scrittura senza precedenti con 8192 livelli di sensibilità alla pressione e una bassissima latenza di 5ms, consentendo agli utenti di prendere appunti e catturare immagini con precisione e rapidità, senza interruzioni nel flusso creativo. Oltre agli smartphone, l’azienda ha ampliato il proprio ecosistema presentando una serie di nuovi prodotti Smart Life, dimostrando il suo impegno a creare un ambiente di dispositivi intelligenti interconnessi.

Con il lancio globale della Serie Xiaomi 14 e del Pad 6S Pro 12.4, supportati da Xiaomi HyperOS, Xiaomi si posiziona come un ecosistema intelligente che abbraccia anche il settore automobilistico, confermando il suo impegno nell’offrire innovazione e un’esperienza utente eccellente per soddisfare le esigenze di una clientela sempre più esigente e connessa in ogni ambito.