A partire da luglio 2024 e fino al 2027, FIAT presenterà la nuova famiglia Panda. Il brand automotive torinese lancerà un modello all’anno per comporre una gamma di prodotti completa e a misura degli utenti.

La rinnovata serie, però, nasce con grandi ambizioni. Le nuove Panda non saranno solo simbolo dell’italianità nel nostro Paese, ma diventeranno un simbolo globale. Infatti, le vetture saranno realizzate su una piattaforma condivisa e saranno commercializzate in tutto il mondo.

Si tratta di un cambiamento radicale che permetterà a FIAT di fare un enorme salto, uscendo dai confini Italiani e puntando ad una fetta molto ampia del mercato. Per questo motivo, l’offerta sarà composta da quattro modelli diversi ma che condivideranno elementi di design.

FIAT si prepara ad un quadrienno speciale, in arrivo cinque nuovi modelli appartenenti alla rinnovata famiglia Panda

Come mostrato su YouTube, FIAT prevede il lancio di cinque modelli: City Car, Pick-Up, Fastback, SUV e Camper. Una proposta così variegata sottolinea la modularità della piattaforma e la volontà di offrire agli utenti la vettura giusta per ogni esigenza.

La conferma arriva anche dalle dichiarazioni di Olivier Francois, Amministratore Delegato di FIAT e Direttore Marketing di Stellantis: “FIAT è un brand globale, 1,3 milioni di auto vendute lo scorso anno e una solida leadership in molte parti del mondo. Il prossimo passo nella competizione globale è la transizione da prodotti locali a un’offerta globale di cui beneficeranno tutti i nostri clienti in ogni parte del mondo”.

La scelta del primo lancio a luglio 2024 non è affatto casuale. Infatti, la presentazione avverrà in occasione delle celebrazioni per il 125° anniversario del marchio. In seguito, verrà presentata una nuova vettura ogni anno per completare la gamma entro il 2027.

Tutte le vetture saranno riconoscibili dallo stile unico, basato sulla filosofia “less is more” che privilegerà materiali semplici e sostenibili ma con una elevata personalizzazione. FIAT ha scelto di eliminare gli sprechi e gli inutili eccessi, quindi sulle vetture non saranno presenti cromature, leghe, pelle e schiume nei sedili. La modularità sarà uno dei principali punti di forza della famiglia, con l’80% di parti condivise tra tutti e cinque i modelli.