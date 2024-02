La scheda tecnica dello Xiaomi 14 Ultra è stata rivelata a pochissimi giorni dal debutto ufficiale del top di gamma. L’azienda cinese potrebbe rilasciare il suo dispositivo il 25 febbraio durante il Mobile World Congress, occasione nella quale potrebbe essere presente anche l’atteso Xiaomi 14 Pro.

Nel concreto sappiamo ancora ben poco su quali saranno i dispositivi Xiaomi presentati nelle prossime settimane ma di certo nessun segreto aleggia attorno alla scheda tecnica del top di gamma. Il leaker Yogesh Brar ha infatti rivelato ogni particolare dello Xiaomi 14 Ultra mentre GizmoChina ha fornito le prime immagini.

Xiaomi 14 Ultra: immagini e scheda tecnica sono online!

La linea Xiaomi 14 è stata già annunciata dall’azienda in Cina ma soltanto il 25 febbraio sarà disponibile sul mercato globale. In questa occasione, il colosso annuncerà un modello inedito: lo Xiaomi 14 Ultra.

Secondo il leaker Yogesh Brar, si tratterà di un top di gamma con display QHD+ AMOLED con tecnologia LTPO da 6,7 pollici, con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz. All’interno del dispositivo dovrebbe trovare posto un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, accompagnato da una batteria da 5300 mAh con supporto alla ricarica rapida a 90 W.

Non passerà inosservato il comparto fotografico firmato Leica, composto da quattro sensori tra i quali un sensore principale da 50 MP da 1 pollice accanto al quale sarà presente un ultra grandangolare da 50 MP, un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom 3,2x e un secondo teleobiettivo da 50 MP con zoom 5x. A completare il quadro sarà un sensore fotografico da 32 MP posto nella parte anteriore del dispositivo che garantirà degli ottimi selfie.

L’immagine apparsa in rete non mette bene a fuoco il dispositivo in questione ma è possibile notare la presenza di un modulo fotografico di forma circolare dalle dimensioni generose. Non è possibile fornire particolari informazioni sugli aspetti estetici del dispositivo ma Xiaomi sembrerebbe aver dato vita a uno smartphone che rispetterà le caratteristiche principali della serie. Il 25 febbraio avremo comunque modo di conoscere nella sua totalità il nuovo Xiaomi 14 Ultra e molto probabilmente sarà possibile assistere anche all’arrivo di un modello Pro.