CoopVoce, l’operatore attivo in Italia sulla rete TIM, ha annunciato interessanti novità nel panorama delle offerte mobile, soprattutto per coloro che stanno cercando soluzioni vantaggiose. La recente introduzione delle due nuove offerte, CoopVoce EVO 200 e CoopVoce EVO Essential, si rivolge specificamente a coloro che desiderano effettuare la portabilità del numero da un altro operatore.

CoopVoce rivoluziona le offerte mobile

Cominciamo esaminando le caratteristiche di CoopVoce EVO 200. Questa offerta comprende minuti illimitati per le chiamate nazionali, 1.000 SMS verso tutti i numeri nazionali e una generosa quantità di 200 GB di traffico dati con velocità fino al 4G sulla rete TIM. Il costo mensile di questa tariffa è di soli 7,90 euro, con l’attivazione e il primo mese gratuiti. Questa opzione è accessibile a chiunque effettui la portabilità del numero da un altro operatore.

Passando a CoopVoce EVO Essential, questa offerta offre anch’essa minuti illimitati per le chiamate nazionali, insieme a 200 SMS verso tutti i numeri nazionali. La quantità di traffico dati inclusa è di 3 GB con velocità 4G sulla rete TIM. Il costo mensile di questa opzione è di soli 4,90 euro, con attivazione e primo mese gratuiti. Come la precedente, è attivabile da chiunque effettui la portabilità del numero da un altro operatore.

In sintesi, le offerte di CoopVoce sono vantaggiose sia per chi cerca un pacchetto con un ampio volume di traffico dati, come nel caso di CoopVoce EVO 200, sia per chi ha esigenze più contenute e preferisce una soluzione economica, come nel caso di CoopVoce EVO Essential, che si posiziona al di sotto dei 5 euro al mese.

Telecomunicazioni in evoluzione

È importante sottolineare che queste offerte sono disponibili alle condizioni precedentemente menzionate solo per attivazioni online entro il 6 marzo e sono fruibili attraverso il processo di portabilità del numero. Per coloro che desiderano approfittare di queste opportunità, il link diretto per l’attivazione è disponibile di seguito.

CoopVoce offre soluzioni competitive nel panorama delle telecomunicazioni, cercando di soddisfare le diverse esigenze degli utenti con offerte che combinano convenienza e generose quantità di servizi, promuovendo al contempo l’attivazione online per rendere l’esperienza più agevole.