Microsoft, un colosso nell’ambito tecnologico, è universalmente riconosciuta per il suo sistema operativo Windows, che ha dominato il panorama dei PC per decenni, diventando un’icona di cui molti conservano un’affettuosa nostalgia. Mentre il marchio Windows rimane saldamente radicato nell’immaginario collettivo dei computer, la sua presenza nel mondo degli smartphone è stata deprecata da diversi anni.

Nonostante ciò, l’eredità di Microsoft nel campo mobile ha continuato a ispirare gli sviluppatori e i designer. Uno dei risultati più sorprendenti di questa ispirazione è emerso sotto forma di un concept rivoluzionario, noto come Windows 12 Mobile.

Questo sistema operativo innovativo è stato appositamente progettato per gli smartphone, combinando sapientemente gli elementi grafici distintivi di Windows 11 e adattandoli alle dimensioni e alle esigenze di uno schermo mobile, che può essere visualizzato sia in modalità “portrait” che in modalità “landscape“.

L’aggiornamento fantasma Windows 12 Mobile

L’entusiasmante potenziale di Windows 12 Mobile è stato reso evidente attraverso un video divulgato su YouTube da AR 4789. Le schermate mostrate nel video abbracciano una vasta gamma di funzionalità. Queste vanno dalle schermate iniziali, alla schermata di sblocco, alla sezione dedicata alle impostazioni e molto altro ancora.

È importante sottolineare che al momento Windows 12 Mobile esiste soltanto come concept e non come prodotto reale. Nonostante la sua incredibile attenzione ai dettagli, inclusi elementi come la riproduzione delle applicazioni Microsoft, i widget personalizzabili e una modalità scura, questo sistema operativo rappresenta l’opera di un individuo particolarmente abile nel design delle interfacce, e non un prodotto ufficiale di Microsoft.

Esaminando attentamente il concept di Windows 12 Mobile, emergono chiaramente le influenze provenienti sia da Windows che da Android. L’estetica generale del sistema operativo sembra rappresentare una fusione armoniosa dei due mondi. Il design è più in linea con lo stile “flat” contemporaneo rispetto alle precedenti e iconiche “Tiles” di Windows Phone.

La schermata di sblocco, ad esempio, richiama le caratteristiche tipiche degli smartphone Android, con comode scorciatoie per la fotocamera e le chiamate rapide. I widget, mutuati da Windows 11, si adattano perfettamente alla visualizzazione su uno schermo mobile, mentre la dock inferiore rimanda allo stile distintivo di Windows.

Non mancano i richiami al tradizionale Windows, con elementi come l’integrazione di “Esplora file“, trasformato in un file manager con collegamento a OneDrive. Le impostazioni mantengono lo stile desktop anche sui dispositivi mobili. Inoltre, c’è la possibilità di avere desktop separati, che conferiscono a Windows 12 Mobile una familiarità rassicurante per gli utenti Windows.