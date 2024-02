Motorola è nota per la sua dedizione alla fornitura di tecnologie innovative e accessibili in tutto il suo franchise. In un annuncio recente, ha rivelato che l’intera gamma di dispositivi Motorola del 2024 includerà il rinomato Corning® Gorilla® Glass, a partire dalla seconda metà dell’anno in corso.

Il Gorilla Glass, sviluppato da Corning Incorporated, è stato un punto di riferimento nell’industria degli smartphone per oltre 15 anni, rivoluzionando il modo in cui le persone interagiscono con i propri dispositivi mobili. Questa partnership rafforza l’impegno di Motorola nel fornire prodotti di alta qualità che integrano tecnologie all’avanguardia come il Gorilla Glass. Questo materiale vetrato è noto per la sua resistenza eccezionale ai graffi e alle cadute, garantendo nel contempo una sensibilità al tocco ottimale e un’esperienza utente coinvolgente.

Le novità di Motorola

Ruben Castano, Head of Customer Experience di Motorola, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa nel soddisfare le esigenze dei consumatori moderni, che cercano dispositivi affidabili senza dover sacrificare un design elegante e moderno.

Parallelamente, Lenovo, una potenza tecnologica globale con un fatturato di 70 miliardi di dollari e milioni di clienti in oltre 180 mercati, ha stretto una partnership significativa con Motorola. Lenovo è nota per la sua missione audace di offrire una tecnologia più intelligente per tutti, espandendo il suo successo come azienda leader nel settore PC verso nuove aree di crescita, tra cui smartphone e infrastrutture tecnologiche.

Questa collaborazione ha portato al lancio di Smart Connect, una soluzione software innovativa progettata per creare una connessione fluida tra diversi dispositivi, creando un’esperienza multi–device senza interruzioni. Smart Connect rappresenta un passo avanti nell’offrire soluzioni software sempre più intelligenti e accessibili a una vasta gamma di consumatori.

Questa soluzione offre una serie di funzionalità utili, tra cui Cross Control, che consente agli utenti di navigare tra PC, tablet e smartphone utilizzando una singola tastiera e un mouse, garantendo un’esperienza di controllo fluida attraverso i dispositivi. Inoltre, Swipe to stream consente agli utenti di trasferire facilmente attività tra dispositivi, come la visualizzazione di un video su un tablet e il passaggio senza soluzione di continuità al PC.

Insieme a Lenovo per lo Smart Connect

Smart Connect include anche funzionalità come la sincronizzazione delle notifiche, il condivisione di file e contenuti multimediali tramite Share Hub e la possibilità di utilizzare lo smartphone come webcam ad alta risoluzione per videochiamate o livestream, migliorando così le esperienze di lavoro a distanza.

Questa soluzione sarà disponibile su qualsiasi PC Lenovo con Windows 10 o versioni successive e su alcuni tablet Lenovo e dispositivi Motorola attraverso Google Play Store, offrendo agli utenti un’ampia gamma di opzioni per sfruttare al meglio la connettività e la compatibilità dei dispositivi.

La partnership tra Motorola e Lenovo testimonia l’impegno delle due aziende nel fornire prodotti e soluzioni innovative che migliorano la vita quotidiana dei consumatori, sia attraverso l’integrazione di materiali di alta qualità come il Gorilla Glass, sia attraverso l’offerta di soluzioni software avanzate come Smart Connect. Con un focus comune sulla tecnologia intelligente e accessibile, Motorola e Lenovo stanno ridefinendo il futuro della connettività e dell’esperienza utente.