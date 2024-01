Internet a onde radio, connettività veloce e affidabile ovunque tu sia

Nell’era digitale, l’accesso a Internet ad alta velocità è diventato fondamentale, soprattutto per le aziende. Le recenti innovazioni nel campo della connettività hanno portato alla nascita e allo sviluppo di tecnologie rivoluzionarie, tra cui spicca l’Internet a onde radio. Questa tecnologia si sta affermando come una valida alternativa alla tradizionale fibra ottica, offrendo prestazioni elevate in molteplici contesti.

Internet a onde radio: i mille pro

Per attivare una connessione Internet via radio, è essenziale verificare la copertura dell’area di interesse. È possibile consultare i siti dell’Agcom e del Piano Strategico Nazionale per la Banda Ultralarga del MiSE per ottenere informazioni aggiornate sulla disponibilità delle reti. Inoltre, molti fornitori di servizi di telecomunicazione offrono strumenti online specifici per verificare la copertura in ogni zona del paese.

La tecnologia di Internet a onde radio si basa su stazioni base, note come BTS (Base Transceiver Station), equipaggiate con antenne e trasmettitori capaci di inviare e ricevere segnali radio. Queste stazioni trasformano i dati digitali in onde radio che possono viaggiare attraverso l’aria, trasportando dati ad alta velocità su varie frequenze.

Gli utenti, siano essi aziende o abitazioni private, installano antenne riceventi simili a quelle per la TV satellitare per catturare i segnali radio inviati dalla BTS. Una volta ricevuto il segnale, viene convertito in segnali Ethernet o Wi-Fi da un modem o router, rendendo i dati accessibili ai dispositivi elettronici.

Ci sono tre motivi principali per scegliere la tecnologia radio o FWA (Fixed Wireless Access). Primo, offre una copertura estesa, permettendo alle aziende in zone isolate o con scarsa copertura fibra di accedere a Internet ad alta velocità, superando il divario digitale. Secondo, fornisce continuità di servizio: le aziende possono impiegare la connettività radio come backup, diversificando le tecnologie e i punti di accesso per garantire una connessione ininterrotta anche in caso di guasti. Infine, le prestazioni di una connessione radio punto-punto dedicata sono comparabili a quelle della fibra, ma con costi e tempi di attivazione ridotti.

In conclusione, l’Internet a onde radio si presenta come una soluzione tecnologica versatile e potente, adatta a un’ampia gamma di esigenze e contesti, garantendo prestazioni eccellenti e una maggiore flessibilità rispetto alle connessioni tradizionali.