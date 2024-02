MediaWorld distrugge Amazon con 100 sconti su telefoni e PC

Scegliere un negozio invece di un altro diventa semplice quando gli sconti sono molto più invitanti da una parte invece che dall’altra. Effettivamente di brand ce ne sono tantissimi a proporre un insieme di prodotti di elettronica a prezzo bassissimo, ma solo alcuni riescono ad avere quella marcia in più. Tra tutti i grandi grandi magazzini presenti in Italia, c’è il nome di MediaWorld a primeggiare senza ombra di dubbio.

La sua grande attitudine nel proporre dispositivi di ogni genere ad un prezzo più basso rispetto a tutti gli altri concorrenti, è ormai conosciuta. L’azienda è stata in grado di proporre diversi volantini nel 2023 che hanno tracciato la strada per questo 2024. MediaWorld ha infatti intenzione di fare del suo meglio per battere la concorrenza, ancora una volta con qualcosa di eccezionale. Il nuovo volantino che è stato lanciato ufficialmente lo scorso 22 febbraio, pian piano sta scavando un solco incolmabile con gli altri marchi. Al suo interno ci sono smartphone, computer, elettrodomestici, televisioni e tutto ciò che esiste nel mondo della tecnologia e dell’elettronica di consumo.

MediaWorld distrugge la concorrenza con queste offerte: ecco l’elenco

Oltre a tutti gli smartphone più importanti tra cui i nuovi iPhone e i nuovi Galaxy S24 di Samsung, c’è molto altro.

Chiunque dovesse avere infatti bisogno di una telecamera di sorveglianza da esterno può trovare quella quella di EZVIZ con 3 MP a soli 49 €. Gli sconti però continuano anche con tanti smartwatch, tra i quali spiccano soprattutto due prodotti che sono il Galaxy Watch 5 Pro di Samsung e l’Apple Watch 9 da 41 mm. Il primo ha un prezzo di 249 €, mentre il secondo parte da 389 €.

Per quanto riguarda i computer portatili poi MediaWorld ha dimostrato di sapere cosa fare. In primo luogo ecco il MacBook Air da 13″ con processore M1, disponibile per un prezzo di 929 €. Ci sono poi tanti altri dispositivi interessanti come il Lenovo Yoga Slim 6 che ha un prezzo di 999 € con bordo processore Intel i7, 16 giga di RAM e un SSD da 512 giga.