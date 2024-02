MediaWorld, super OFFERTE con Apple e Samsung quasi GRATIS

Non serve fare presentazioni quando si decide di parlare di un colosso assoluto del mondo dei grandi magazzini. MediaWorld si presenta da solo, proprio come uno degli store più riforniti in assoluto e soprattutto più convenienti dal punto di vista dei prezzi. Lo dimostra per l’ennesima volta l’ultimo volantino, quello cartaceo che riconduce gli utenti sia al sito che a uno dei tanti punti vendita.

Purtroppo esattamente domani termina il nuovo volantino denominato I Love Tech, il quale il 21 febbraio dunque effettuerà l’ultima chiamata. Gli utenti possono approfittare delle offerte che furono lanciate appositamente per San Valentino, le quali consentono anche di entrare nel Club MediaWorld, spendendo poi una somma di almeno 100 € per regalarsi un’esperienza enogastronomica.

Come gli utenti possono vedere nel volantino, il risparmio è assicurato, sia quando si parla di telefonia, che quando si parla di elettrodomestici, computer e quant’altro.

MediaWorld batte la concorrenza: ecco cosa c’è nel volantino che termina domani

1 su 9

I primi sconti partono dalla prima pagina dove c’è il Galaxy S24 di Samsung che costa 989 €. Qui troviamo anche un computer portatile di ASUS con i5 a 599 €. Ovviamente non poteva mancare la sezione dedicata ai prodotti di Apple, dove c’è l’iPhone 15 Pro a 1099 € nella versione da 256 giga. Ecco anche l’iPhone 13 che ha un prezzo davvero bassissimo, ovvero 649 €.

Sono tanti gli sconti che MediaWorld offre anche sugli articoli meno costosi, come le telecamere di sorveglianza che partono da 34 € della camera da interno di Xiaomi, fino ad arrivare a 49 € della telecamera da esterno di EZVIZ.

Sono svariati poi gli sconti sulle cuffie, sulle stampanti e su tutto quello che c’è di disponibile nel mondo dell’elettronica. Ovviamente ogni prodotto che verrà acquistato sia sul sito ufficiale che presso i negozi fisici, potrà godere di due anni di garanzia come sempre. Non bisogna fare altro che affrettarsi prima che scadano le offerte.