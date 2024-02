Lenovo arriva al MWC 2024 carica di novità e di prodotti all’avanguardia, portando dispositivi AI, soluzioni infrastrutturali e software, e dimostrando anche la possibile realizzazione di due dispositivi proof-of-concept, atti a sfidare i tradizionali fattori di forma di smartphone e personal computer.

Il Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop Concept è indubbiamente il prodotto che ha maggiormente catturato la nostra attenzione, un notebook con display trasparente micro-LED da 17,3 pollici di diagonale, una area della tastiera completamente trasparente ed un design del footpad apparentemente fluttuante. La perfetta integrazione tra reale e virtuale, con contenuti generati dall’intelligenza artificiale, andando così a favorire l’interazione tra oggetti fisici, che vengono sovrapposti da informazioni digitali, per la creazione di contenuti unici. Gli utenti possono spostarsi dal display alla tastiera con una penna dedicata, e l’intelligenza artificiale riesce ad aprire nuovi modi di interagire con dati e applicazioni.

Lenovo: arrivano tanti nuovi notebook

Al MWC 2024 sono stati mostrati al pubblico tanti nuovi laptop aziendali di Lenovo, come ThinkPad T14 i Gen 5, ThinkPad T14s Gen 5, ThinkPad T16 Gen 3, ThinkPad X12 Detachable Gen 2 e ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4. Tutti sono alimentati dai processori più recenti, come Intel Core Ultra con Intel vPro, ed ovviamente sistema operativo Windows 11, per un ecosistema ottimale che riesca a combinare soluzioni hardware e software con IA (senza perdere di vista i vari livelli di sicurezza. Tutti questi modelli saranno in commercio in momenti differenti, con rilascio da Marzo a Maggio 2024.

Lenovo e Motorola hanno poi presentato Smart Connect, una soluzione software unica che permetta di unificare gli ecosistemi digitali per riuscire a realizzare una esperienza multi-dispositivo speciale, andando così a sbloccare le sinergie tra i due device, per massimizzare la produttività generale, che si tratti di lavorare o di giocare. L’idea è quindi di permettere il passaggio da un device all’altro con un semplice tocco, oppure trascinandolo da uno schermo all’altro.

In ultimo, Lenovo ha lavorato duramente per prolungare il ciclo di vita dei propri device, per ridurre al massimo gli sprechi, oltre ad estendere il rapporto con iFixit, nell’idea di diminuire al massimo i tempi di riparazione dei prodotti, riducendo allo stesso tempo i tempi di inattività, riuscendo così ad estendere la vita stessa.