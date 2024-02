Expert REGALA gli iPhone e i Samsung: ecco il catalogo di FEBBRAIO

A garantire gli sconti sempre più interessanti per quanto riguarda l’elettronica di consumo sono i grandi magazzini disposti sul territorio italiano. Tutti i punti vendita che in ogni città mettono a disposizione una gran quantità di merce, sono cresciuti a dismisura negli ultimi anni per quanto concerne la qualità e la disponibilità anche di quei dispositivi più ricercati. Ovviamente sono diversi i nomi da prendere in considerazione, anche se solo qualcuno riesce a dare grandi soddisfazioni. Tra quei quattro o cinque brand più importanti, si distingue particolarmente quello di Expert, disposto in maniera ormai equa su tutto il territorio nazionale.

La sua peculiarità è quella di avere il prezzo leggermente più basso rispetto agli altri, con le offerte che si protraggono per più tempo. Expert sta dimostrando anche durante questo mese di febbraio di averne più degli altri ed è per questo che il suo volantino sta facendo faville. Dopo aver lanciato l’ultimo catalogo lo scorso 22 febbraio, l’azienda è riuscita a far parlare di sé in ogni dove per via dei prodotti messi a disposizione e dei prezzi che li caratterizzano. Expert sta quindi continuando come ha lasciato nel 2023, ovvero con un gran successo sia online che nei punti vendita fisici.

Expert batte tutti con offerte clamorose, ecco quali sono le più importanti del giorno

Chi vuole avere inoltre la migliore smart TV a 449 €, deve acquistare la Samsung Crystal UHD. A seguire sono disponibili tanti altri dispositivi mobili, come i Galaxy S24 di Samsung, tutti presenti in ogni variante.

Tornando agli iPhone, c’è anche il nuovo 15 Pro da 256 giga di memoria per un prezzo di soli 1199 €. Non passa inosservato l’Apple Watch Series 8 nella variante GPS da 45 mm ad un prezzo di 379 €. Queste sono solo alcune perle di Expert, che vuole procedere alla grande sia online che nei negozi fisici. In alto c’è il volantino al completo con tutte le immagini.