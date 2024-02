Con un clock che tocca i 6.2 GHz, l’Intel Core i9–14900KS rappresenta un vero e proprio salto nel futuro del computing.

Dopo aver fatto faville nei benchmark, questo processore di ultima generazione è stato avvistato per la prima volta in un negozio europeo: PC23, un e-shop francese. Il prezzo? 627,19 euro IVA esclusa, che si traduce in circa 752,62 euro al dettaglio.

Le specifiche dell’Intel Core i9-14900KS

Ma cosa rende questo processore così speciale? Ecco le sue specifiche da urlo:

24 Core (8 P-Core + 16 E-Core)

(8 P-Core + 16 E-Core) 32 Thread

Base clock sui P-Core di 3.2 GHz (come il 14900K)

(come il 14900K) frequenza massima di 6.2 GHz

GHz TDP di 150W (contro i 125W del 149000K)

Si tratta di un passo avanti notevole rispetto alla generazione precedente, un vero e proprio refresh che porta le prestazioni a un livello mai visto prima.

Ma c’è di più: è interessante anche notare come Intel abbia progressivamente aumentato le prestazioni dei suoi processori top di gamma negli ultimi tre anni:

Aprile 2022: i9 – 12900KS (16 Core, 5.5 GHz)

– (16 Core, 5.5 GHz) Gennaio 2023: i9 – 13900Ks (24 Core, 6.0 GHz)

– (24 Core, 6.0 GHz) Febbraio 2024: i9–14900Ks ( 24 Core, 6.2 GHz)

Con un incremento di core e frequenze sempre più elevate, Intel si conferma leader indiscusso nel settore dei processori per PC.

Se siete alla ricerca del massimo delle prestazioni e non vi spaventa un prezzo premium, il Core i9–14900KS è il processore che fa per voi. La bestia è finalmente sbarcata: preparatevi a domare la sua potenza, quanti di voi lo acquisterebbero?. E’ indubbio che potenza è prezzo siano direttamente proporzionali, ciò sta a significare, in parole povere, che più il SoC sarà potente, maggiore sarà il prezzo che l’utente finale dovrà effettivamente pagare. E’ piacevole, tuttavia, notare quanto Intel abbia lavorato duramente ultimamente, nell’idea di riuscire a mettere a disposizione del pubblico componenti sempre più in grado di supportare e sopportare prestazioni pesanti ed impegnative, all’altezza dei tempi che corrono.