Nel contesto dell’evento di lancio globale a Barcellona, Xiaomi ha introdotto una serie di nuovi dispositivi indossabili. Si tratta di dispositivi che promettono di trasformare l’esperienza degli utenti nel mondo dello sport, della salute e del benessere.

Accanto alla presentazione della serie Xiaomi 14, l’azienda ha svelato i nuovi arrivati:

Xiaomi Smart Band 8 Pro;

X Watch S3 ;

; X Watch 2.

Questi dispositivi, contraddistinti da un’innovativa combinazione di funzionalità e design, sono destinati a ridefinire il concetto di dispositivi indossabili.

Xiaomi Smart Band 8 Pro: l’eccellenza nel monitoraggio e nel benessere

Il gioiello della corona della nuova serie è il Xiaomi Smart Band 8 Pro (foto in evidenza). Un dispositivo progettato per offrire un’elevata personalizzazione, monitoraggio sportivo avanzato e funzioni di benessere di alto livello.

Con un design elegante e leggero, questo smart band vanta un display AMOLED squadrato da 1,74 pollici che garantisce una visualizzazione chiara in ogni situazione. La possibilità di scegliere tra una vasta gamma di cinturini e quadranti consente agli utenti di personalizzare il proprio stile.

Mentre le funzionalità di tracciamento sportivo e di monitoraggio della salute garantiscono un supporto completo per uno stile di vita attivo e consapevole.

Watch S3: stile, funzionalità ed eleganza

Il Watch S3 si distingue per il suo design innovativo e multifunzionale, che fonde l’eleganza degli orologi classici con le più recenti tecnologie.

Dotato di un ampio display AMOLED da 1,43 pollici e di una batteria a lunga durata, questo smartwatch offre un’esperienza d’uso impeccabile.

Con oltre 150 modalità sportive e avanzate funzionalità di monitoraggio della salute, il Xiaomi Watch S3 si presenta come un compagno ideale per coloro che cercano stile e funzionalità in un unico dispositivo.

Watch 2: versatilità e innovazione a portata di polso

Completando la serie, il Xiaomi Watch 2 offre un’esperienza fluida e stabile grazie alla sua piattaforma Snapdragon W5+Gen 1 Wearable.

Con un design sofisticato e una vasta gamma di funzionalità, questo smartwatch si rivolge a un vasto pubblico.

Dotato di fotocamera remota e oltre 160 modalità di attività sportive, il Watch 2 è una scelta versatile per coloro che desiderano massimizzare le loro esperienze quotidiane.

Prezzi e disponibilità

I nuovi dispositivi Xiaomi saranno disponibili da oggi su diverse piattaforme di vendita online e nei principali negozi di elettronica di consumo nelle settimane a venire.

I prezzi varieranno a seconda del modello e delle opzioni di personalizzazione scelte dagli utenti, offrendo una gamma di soluzioni accessibili per tutti i budget.