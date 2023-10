Il sistema di raffreddamento della CPU è ad elio liquido ed è stato scelto perché consente prestazioni ottimali nel mantenimento della temperatura del processore. Quest’ultimo deve lavorare a velocità elevate per poter svolgere tutte le funzioni richieste. Il liquido è in grado di raggiungere i -240°C garantendo una stabilità maggiore del sistema e una durata del processore molto più lunga. Inoltre, la scheda madre ROG Maximus Z790 Apex Encore di ASUS è stata scelta per la sua affidabilità e per le funzioni avanzate che offre.

L’utilizzo della memoria RAM G.Skill Trident da 16 GB consente una velocità di lettura e scrittura elevata. Il PSU Enermax da 1.200 W è in grado di fornire la potenza necessaria per far funzionare il sistema in maniera efficiente. In sintesi, tutti i componenti scelti sono stati selezionati per garantire le massime prestazioni e la totale affidabilità del sistema.