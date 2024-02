Samsung si è posta l’ambizioso obiettivo di migliorare la salute di miliardi di persone attraverso un’assistenza connessa, mirando a semplificare e ottimizzare questo processo.

Questo obiettivo si sposa perfettamente con le nuove esigenze dellìera contemporanea, in cui il benessere individuale è diventato una priorità crescente, con molteplici obiettivi che spaziano dalla forma fisica al riposo notturno.

Una delle principali sfide nell’ambito della salute digitale è rappresentata dalla dispersione dei dati e dalla difficoltà nel coordinarli in modo efficace.

Samsung, con la sua vasta gamma di dispositivi connessi, si trova in una posizione privilegiata per affrontare questa problematica.

Attraverso la piattaforma Samsung Health, l’azienda mira a integrare diversi dispositivi e soluzioni dei propri partner in un’unica piattaforma. Agevolando così il monitoraggio delle condizioni di salute.

Samsung e l’IA al servizio del benessere

Samsung si propone di sfruttare appieno le potenzialità dell’intellgenza artificiale, offrendo agli utenti analisi personalizzate e esperienze di salute su misura.

Con un vasto pool di dati globali provenienti da milioni di utenti, Samsung Health si configura come una risorsa preziosa per migliorare il benessere individuale.

Un punto centrale della strategia dell’azienda è migliorare la qualità del sonno degli utenti. Attraverso funzioni avanzate di monitoraggio del sonno, come la rilevazione delle apnee notturne, essa mira a fornire agli utenti una comprensione più approfondita della propria salute durante il riposo.

Questi dati non solo permettono agli utenti di monitorare la propria salute, ma possono anche essere condivisi con professionisti sanitari per un trattamento più mirato.

Galaxy Ring: innovazione nell’indossabile

Samsung sta per introdurre Galaxy Ring, un nuovo dispositivo indossabile progettato per offrire un’esperienza ancora più completa nel monitoraggio del benessere.

Con questa innovazione, gli utenti avranno a disposizione una serie di strumenti avanzati per comprendere meglio se stessi e migliorare il proprio benessere quotidiano.

Samsung si impegna quindi a portare avanti la sua visione di una piattaforma di benessere digitale connessa e integrata. Attraverso l’integrazione dei dati sanitari, l’utilizzo dell’IA e l’introduzione di dispositivi innovativi come Galaxy Ring, l’azienda mira a migliorare la salute e il benessere di miliardi di persone in tutto il mondo. Promuovendo così uno stile di vita più sano e consapevole.