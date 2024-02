Iliad sfida CoopVoce, le promo da 200 GIGA sono due ma una vince

Come potrebbe un utente scegliere tra un gestore o l’altro in questo periodo in cui tutti hanno offerte vantaggiose? Chiaramente influiscono molto i nomi ed è per questo che stanno salendo di nuovo in auge i classici provider più famosi del momento. Tra questi di diritto ci sono ovviamente Iliad e CoopVoce che colgono l’occasione per sfidarsi ancora una volta a colpi di grandi opportunità.

Queste, concesse ovviamente al pubblico, mostrano tantissimi contenuti al loro interno con prezzi bassissimi ogni mese. C’era la grande necessità da parte di entrambe le fazioni di adeguarsi a quelli che sono i prezzi proposti dalle realtà più piccole, composte da tantissimi gestori. Proprio questi ultimi erano stati capaci in più occasioni di portargli via degli utenti ma ora sia Iliad che CoopVoce vogliono reagire. L’obiettivo è rubare utenti agli altri operatori in poco tempo.

L’obiettivo principale è riuscire a mettere i bastoni tra le ruote ai i provider più forti e anche a quelli meno forti, che dominano senza problemi. CoopVoce e Iliad vogliono dimostrare tanto e lo fanno con due offerte che si scontrano tra loro.

CoopVoce e Iliad si sfidano: ecco il confronto tra la EVO 200 e la Flash 200

Andando più nello specifico, si può parlare apertamente dei contenuti delle promozioni mobili in questione, che partono scontrandosi subito. Ecco infatti la EVO 200 contro la Flash 200, con CoopVoce da un lato ed Iliad dall’altro.

Dopo aver visto tante altre offerte, queste sembrano nettamente più vantaggiose. Partendo da quella di CoopVoce, ecco al suo interno tutto quello che serve con minuti senza limiti verso chiunque, 1000 SMS e 200 giga in 4G. Il prezzo mensile sarà per sempre di 7,90 € ed è sottoscrivibile fino al 6 marzo.

L’altra offerta è quella di Iliad, ovvero la Flash 200. Questa riesce a garantire ogni mese minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 200 giga in rete 5G al prezzo di soli 9,99 € al mese per sempre. A breve scadrà.