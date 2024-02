Il produttore cinese Vivo ha quasi ultimato i lavori sulla realizzazione dei suoi prossimi smartphone di punta per il mercato indiano, ovvero i prossimi Vivo V30 e Vivo V30 Pro. In queste ore, in particolare, l’azienda ha rivelato che entrambi i dispositivi saranno presto disponibili in India e ci ha anche rivelato alcune delle colorazioni ufficiali previste per questi dispositivi. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vivo V30 e Vivo V30 Pro, l’azienda rivela le nuove colorazioni che saranno disponibili

Nel corso dei prossimi giorni, il produttore tech Vivo presenterà per il mercato indiano i nuovi top di gamma Vivo V30 e Vivo V30 Pro e ora sappiamo quali saranno le colorazioni ufficiali. L’azienda lo ha infatti da poco rivelato sul proprio sito ufficiale Vivo India. In particolare, secondo quanto riportato, i nuovi smartphone dell’azienda saranno disponibili in tre nuove colorazioni ispirate ai colori dell’India, ovvero Classic Black, Andaman Blue e Peacock Green.

Oltre a questo, l’azienda tech ha rivelato in parte il design posteriore di uno dei dispositivi, ovvero di Vivo V30 Pro. Quest’ultimo sarà caratterizzato sul retro da un modulo fotografico nero di forma circolare. Dall’immagine pubblicata dall’azienda, è possibile notare sul retro accanto ai sensori fotografici la presenza del logo Zeiss. Questo significa che anche il comparto fotografico sarà di altissimo livello dato che sarà realizzato proprio in collaborazione con questo big del settore.

Secondo quanto è emerso in rete in queste ultime settimane, sappiamo che il nuovo top di gamma Vivo V30 Pro sarà caratterizzato dalla presenza di tre fotocamere posteriori. Tra queste, saranno presenti un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, un sensore grandangolare sempre da 50 MP e un sensore teleobiettivo anch’esso da 50 MP. Un’altra peculiarità inserita sarà la presenza di un flash molto particolare e dalla forma quadrata. Quest’ultimo sarà denominato Aura Light Portrait. Ricordiamo che questo nuovo smartphone vanterà anche la presenza di un design elegante e premium, con un display con u bordi curvi ai lati e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.